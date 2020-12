Dafne Keen spera ancora di poter tornare nei panni di X-23 grazie al via libera di Deadpool 3

Come sappiamo, prima che la 20th Century Fox venisse assorbita dalla Walt Disney Company, lo studio aveva preso in considerazione uno spin-off sulla X-23 di Dafne Keen proveniente dal Logan del 2017.

Purtroppo, sembra che quei piani si siano dissolti dopo l’assorbimento e il ritorno dei personaggi ai Marvel Studios sotto la guida di Kevin Feige. La speranza però potenzialmente non è perduta, poiché è stato rivelato all’inizio di quest’anno che i Marvel Studios si stanno preparando per un terzo film di Deadpool con Ryan Reynolds, e la stessa Keen lo ha preso come un segno di speranza che potrebbe essere in grado di apparire come Laura ancora una volta.

“Sono fiduciosa al 100%. Sto cercando di non alzare troppo le mie speranze nel caso in cui ciò non accada, ma spero davvero di farlo perché ho adorato interpretare Laura”, ha detto Keen a Looper di un potenziale ritorno di X-23. “Ha un posto molto speciale nel mio cuore ed è un personaggio incredibile. Ad essere onesti, l’intera situazione di Deadpool 3 mi ha davvero reso felice perché, ovviamente quando la Disney ha comprato la Fox, sospettavo che non ne avrebbero fatti più film con rating R, ma dare il via libera a Deadpool 3 è un ottimo segno per altri film con questo rating.”

Il ritratto di Laura della giovane Keen nel film ha suscitato il plauso della critica e durante un Quarantine Watch Party del film a maggio, il regista James Mangold e la star Jackman non hanno avuto altro che elogi per la giovane interprete.

“Non è possibile che questo film funzioni senza la straordinaria Daphne Keen. Nella seconda metà del film, le cose sono cambiate e lei sta porta avanti l’intero film mentre Logan si è ritirato per via della malattia e dai dubbi su se stesso. Naturalmente lei tiene in piedi i fotogrammi finali”, ha detto Mangold.

Jackman ha detto che sapeva che Keen era perfetta per Laura quando gli ha dato un pugno durante le audizioni: “Quando [Mangold] ha inventato il personaggio di Laura, e ci ha mostrato che il film era essenzialmente sulla famiglia, eravamo preoccupati di trovare la soluzione giusta. Fino a quando non ci siamo incontrati io a [Keen]. Il primo giorno in cui le abbiamo fatto l’audizione mi ha dato un pugno sul braccio così forte che sono stato letteralmente ferito il giorno successivo. Assunta in un lampo“.

