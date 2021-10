Daisy Ridley ha firmato per recitare nel thriller fantascientifico Mind Fall

Non tornerà presto nei panni di Rey, ma Daisy Ridley non lascerà il regno della fantascienza.

Secondo Deadline, la star di Star Wars ha firmato per recitare nel thriller fantascientifico Mind Fall. Mathieu Kassovitz (La Haine) dirigerà il film su una sceneggiatura di Graham Moore (The Imitation Game). Wild Bunch International distribuisce il film, che proviene dallo Studio 8 di Jeff Robinov. John Graham sta producendo per conto dello studio.

Il film è ambientato nel futuro, dove i ricordi sono droghe. I ricordi di una persona possono essere estratti e impiantati nella mente di un’altra persona tramite una tecnologia illegale.

Ridley interpreta Ardis Varnado, il miglior trafficante di ricordi sul mercato nero. Paga per rimuovere i ricordi e poi vende i “mem” per un supplemento ai suoi clienti, legando i ricordi al loro subconscio dove diventano indistinguibili dai ricordi che avevano già. Ma Ardis è diventata lei stessa dipendente dai mem e sta perdendo la propria identità. Quando Ardis diventa sospettata dell’omicidio di uno dei suoi clienti, Ardis non può fidarsi dei suoi ricordi e decide di risolvere il crimine da sola.

Più di recente, Ridley ha recitato nel film Chaos Walking al fianco di Tom Holland. Recita anche nel film di prossima uscita di Neil Burger, The Marsh King’s Daughter.

