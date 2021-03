Daisy Ridley parla delle voci che la vorrebbero favorita per il ruolo di Spider-Woman

Dopo la fortunata Infinity Saga, il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo con la Fase 4 pronta a introdurre nuovi eroi nel mix. Finora, il prossimo capitolo del franchise pare che porterà in scena personaggi di successo come She-Hulk e Ms.Marvel, preparando anche le basi per il debutto degli Young Avengers. Ciò viene segnalato dall’arrivo di diversi membri come Kate Bishop, Tommy e Billy Maximoff.

Inoltre, il multiverso è destinato a diventare la prossima grande novità per il MCU, con progetti come Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Spider-Man: No Way Home. Non è un segreto che il coinvolgimento di quest’ultimo sia sorprendente, e potrebbe suggerire che altri film inerenti all’universo di Spider-Man della Sony, come Venom e Morbius, verranno probabilmente confermati come parte del più ampio multiverso.

Resta da vedere se questo concetto alla fine rivelerà che l’universo condiviso della Sony è parte del MCU, e sembra che una famosa attrice sia disposta a unirsi al movimento se ne avesse la possibilità.

La star di Star Wars, Daisy Ridley, ha recentemente incontrato ComicBookMovie (via TD) per parlare del suo ultimo film Chaos Walking, e uno degli argomenti discussi sono state le voci sul suo potenziale coinvolgimento nell’universo cinematografico Marvel. Ridley ha aperto ammettendo che qualcuno le ha chiesto delle “voci su Spider-Woman”, e tutto quello che può dire al riguardo è il fatto che “sarebbe grandioso”. L’attrice ha scherzato sul fatto che ora è pronta per essere la “front-runner” per interpretare l’eroina Marvel, confermando anche di aver già letto la sceneggiatura del prossimo film di supereroi della Sony:

“Beh, è ​​divertente perché qualcuno mi ha chiesto un commento a braccio sulle voci circa Spider-Woman, e io ho risposto: ‘Oh, sembra fantastico’. A quanto pare, ora mi sono dichiarata come una favorita per essere Spider-Woman, il che non è vero! È divertente perché non scelgo davvero le cose… non avevo intenzione di fare un altro ‘grande film’. Ho appena letto la sceneggiatura, mi è piaciuta molto e mi è piaciuta l’idea.”

Ridley ha poi sottolineato che sarebbe stata “aperta a qualsiasi cosa” se un’opportunità a tema Marvel le fosse proposta, elogiando anche il mondo “in continua evoluzione” del MCU:

“Fondamentalmente, se dovesse succedere qualcosa sarebbe fantastico, ovviamente, sarei aperto a qualsiasi cosa. Ho appena finito di vedere WandaVision. Quello che hanno fatto con quella serie è così sorprendente, diverso e interessante. Essere parte di quel mondo, che è in continuo mutamento e che si reinventa, sarebbe molto eccitante.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...