Dakota Johnson è in trattative per recitare nel film Marvel/Sony su Madame Web

Dopo l’enorme successo di Spider-Man: No Way Home, Sony sta cercando di espandere il suo universo di personaggi Marvel poiché le fonti dicono a Deadline che Dakota Johnson è in trattative per recitare nel film dello studio Madame Web.

SJ Clarkson è a bordo per dirigere il film. Matt Sazama e Burk Sharpless hanno scritto la sceneggiatura.

Nei fumetti, Madame Web è raffigurata come una donna anziana con una miastenia grave e quindi è sempre collegata a un sistema di supporto vitale che sembrava una ragnatela. A causa della sua età e delle sue condizioni mediche, Madame Web non ha mai combattuto attivamente contro i cattivi. Per questo motivo, le fonti hanno sottolineato che è possibile che il progetto possa trasformarsi in qualcos’altro. Gli addetti ai lavori dicono che a causa dei suoi poteri psichici, è essenzialmente la versione Sony di Doctor Strange.

Ad ogni modo, avere una IP femminile nell’universo dei personaggi Marvel di Sony è sempre stata una priorità assoluta per i vertici dello studio, data la lunga lista di personaggi femminili che appaiono in questi fumetti.

I dirigenti della Sony si sono presi il loro tempo per capire chi avrebbe potuto ottenere il ruolo del protagonista, incontrando un certo numero di A-listers. Negli ultimi due mesi, l’elenco è stato ridotto, con Johnson che ha ottenuto lo status di favorita proprio prima delle vacanze.

