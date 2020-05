Damon Lindelof a proposito del possibile sequel di Man of Steel

Henry Cavill sembra stia tornando al DCEU, in un modo o nell’altro.

Mentre non si è ancora capito se il nuovo accordo di Cavill porterà ad un Man of Steel 2, i fan di Superman non possono fare a meno di pensare che lo sceneggiatore di Watchmen, Damon Lindelof, e il mega-produttore JJ Abrams come collaboratori per portare finalmente al cinema di nuovo l’ultimo figlio di Krypton; dopotutto, quest’ultimo ha un nuovo accordo globale con WarnerMedia e i due creativi sono stati collaboratori frequenti per decenni.

ComicBook ha recentemente incontrato Lindelof in vista dell’uscita delle edizioni home-video di Watchmen la prossima settimana, e a quanto pare lo scrittore è lusingato di essere considerato per scrivere una storia con uno dei più grandi supereroi mai creati.

“È immensamente lusinghiero persino essere presi in considerazione… Penso che ovviamente sia lì con Batman e tipo il secondo fra le grandi leggedne. È incredibile”, ha detto Lindelof. “Penso che la sfida con Superman sarà sempre ciò che significa nel quadro contemporaneo. Per un personaggio, per una cultura che si è sostanzialmente spostata nella sfera degli antieroi, come si fa a creare spazio per Superman che è l’originale supereroe?”

Come dice lo scrittore, lo studio stava cercando di mettere Superman e Batman l’uno contro l’altro molto prima del DCEU e del Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder.

“Ma è interessante che tu abbia menzionato JJ perché molto prima che io lavorassi con lui a Lost, in realtà ha scritto una sceneggiatura di Superman che non è mai stata realizzata per una serie di ragioni, la maggior parte delle quali penso che Wolfgang Petersen stesse cercando di fare un Superman contro Batman”, aggiunge lo scrittore. “Stavano anche provando a fare un film sulla JLA. Tutto ciò prima che Chris Nolan entrasse e fondamentalmente prendesse il controllo di Batman, eccetera, e tutto è andato perduto nel mentre. Lui è ossessionato con Superman e da tempo. Amerei vedere un film di Superman fatto da JJ, ma non ho un’idea del personaggio che potrebbe essere migliore di quella.”

