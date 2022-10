Damon Lindelof e Sharmeen Obaid-Chinoy potrebbero star sviluppando un nuovo film di Star Wars

Con tutta la recente attenzione alla serie in streaming Disney+, è facile dimenticare che ci sono ancora film di Star Wars in cantiere.

La desiderata trilogia di Rian Johnson sembra essere scomparsa per ora, per via degli impegni del regista, e Taika Waititi ha un film ancora da definire in via di sviluppo, in più non si capisce bene se il nuovo film di Patty Jenkins, Rogue Squadron, è ancora in lavorazione. E ora, come riportato da Deadline, ci sono altre beghe.

Come si vocifera da tempo, lo sceneggiatore/produttore di Lost and The Leftovers, Damon Lindelof, è ora confermato che scriverà una nuova sceneggiatura di Star Wars, e Sharmeen Obaid-Chinoy di Ms Marvel è già allegata alla regia.

Si pensa che Lindelof stia co-scrivendo il film in segreto, anche se non sappiamo ancora con chi stia scrivendo. Inoltre, non ci sono ancora dettagli su quale sarà questo film, ma Kathleen Kennedy ha suggerito che i progetti futuri probabilmente rimarranno nell’era difficile della trilogia sequel.

È interessante, quindi, che un regista sia già stato assegnato all’inizio del processo, ma le fonti di Deadline affermano che Lucasfilm e Lindelof hanno ritenuto importante coinvolgere un regista e ottenere il suo input creativo fin dall’inizio. Questo è certamente un tentativo di continuare la striscia positiva iniziata con Gareth Edwards/Tony Gilroy in Rogue One e Rian Johnson ne Gli Ultimi Jedi, film d’alta qualità che siano prima cinema con la “c” maiuscola, che film di Star Wars.

Ma l’intentoi è anche quello di scongiurare le “divergenze creative” che hanno afflitto i film di Star Wasr negli ultimi anni: Colin Trevorrow e Phil Lord e Christopher Miller hanno rispettivamente lasciato The Rise of Skywalker e Solo, creando una pubblicità negativa quando finalmente sono arrivati ​​sugli schermi. Lucasfilm spera che, con Obaid-Chinoy a bordo così presto per guidare il progetto a modo suo, quella storia particolare possa non ripetersi.

