Damon Lindelof sta ponderando sul MCU ora che lo studio si sta aprendo a nuovi rischi

Damon Lindelof, il prolifico showrunner dietro a serie come Lost e Watchmen, sta osservando le sue opzioni col Marvel Cinematic Universe ora che lo studio sembra essere aperto a correre più rischi con le loro trame ei loro approcci.

Anche se è calato il sipario sulla Fase 3 del MCU, la produzione continua senza sosta con nuovi film per il cinema e serie per il servizio di streaming Disney +.

Uno scrittore prolifico e produttore, Lindelof, ha avuto la sua parte di esperienza nel lavorare in un franchise, incluso il riavvio del 2009 di Star Trek e Prometheus del 2012 insieme a Ridley Scott. Ora che la serie limitata di Watchmen è completa e sembra improbabile che una seconda stagione arrivi presto (almeno con Lindelof), ha tempo per cercare un nuovo progetto.

Tra il suo acclamato lavoro con Watchmen e i vorticosi temi circa la sua ultima uscita cinematografica, The Hunt, è chiaro che è più attratto da progetti che gli permettono di caratterizzare liberamente argomenti più spigolosi. Parlando con Fandom, Lindelof ha espresso la sua eccitazione per la prospettiva di lavorare con la Marvel e come alcune prossime uscite gli trasmettano la sensazione che la Casa delle Idee voglia smettere di giocare troppo con la propria comfort zone.

“Penso che fare qualcosa nell’universo Marvel, ovunque nell’universo Marvel, sarebbe davvero e potenzialmente eccitante per me, specialmente quando iniziano a diventare un po’ più sperimentali. Alcune delle cose che ho visto per WandaVision, ad esempio, sembrano semplicemente dire: ‘Okay, ora stiamo arrivando da qualche parte”‘. Soprattutto per lo spazio televisivo.”

Con una serie di progetti tv già in produzione, tra cui Loki e The Falcon & Winter Soldier, oltre a WandaVision, la Marvel ha intenzione di ristabilire il potere della Disney in televisione, dopo aver speso la maggior parte delle energie precedenti in collaborazione con Netflix. Il nuovo streamer sta riversando considerevoli risorse in ancora più serie in fase di sviluppo, alcune annunciate (come Hawkeye, Ms. Marvel e She-Hulk), e altre ancora nascoste.

Disney + ha avuto un inizio di successo con The Mandalorian, tuttavia, ora devono continuare ad espandere il loro contenuto originale per attirare nuove legioni di fan e quella curva di crescita non è così certa. L’idea di Lindelof di essere in grado di creare una programmazione avvincente con temi più interessanti potrebbe essere una money-maker per la casa di Topolino, e sicuramente sarebbe piuttosto interessante veder la Marvel imparare dalla Distinta Concorrenza e magari creare qualche pellicola o serie Rated-R.

Questo è il tipo di marketing organico moderno che può attirare nuovi abbonati. Mentre le reti tradizionali sono notoriamente avverse al rischio, le battaglie tra i servizi di streaming e i canali via cavo continuano a rendere le loro piattaforme terreni in cui gli scrittori possono provare nuovi approcci.

