Dampyr – Il Film: Eagle Pictures inserisce il film nella lista delle sue prossime offerte autunno-inverno 2022/2023

Neglo ultimi giorni alcune divisioni italiane delle case di produzione e distribuzione hanno svelato i loro listini di film in arrivo nel prossimo futuro, e fra questi è figurata la Eagle Pictures che nella lista delle sue prossime offerte autunno-inverno 2022/2023 ha inserito anche Dampyr – Il Film.

Per il momento non esiste una data d’uscita ufficiale, ma l’inserimento in questa lista specifica lascia intendere possa uscire entro l’anno, probabilmente fra novembre e ottobre.

Dampyr – Il Film è diretto da Riccardo Chemello, e prodotto da Andrea Sgaravatti, Vincenzo Sarno e Roberto Proia.

Co-produzione internazionale realizzata da Brandon Box in collaborazione con Sergio Bonelli Editore e Eagle Pictures, Dampyr è la trasposizione cinematografica del celebre personaggio a fumetti, tra i più longevi e di successo di Sergio Bonelli Editore. Girato da agosto a dicembre 2019 in Romania, Dampyr sarà presto presentato al grande pubblico e distribuito globalmente. ll cast del film, realizzato per un audience internazionale, vede tra i protagonisti giovani attori affiancati da star affermate.

La sinossi recita: “Ambientato durante la guerra dei Balcani nei primi anni Novanta, il film narra la storia di Harlan Draka che, perseguitato da orribili incubi, vaga per la campagna facendo soldi senza vergogna fingendo di essere un Dampyr – metà umano / metà vampiro – che libera i villaggi da ciò che gli abitanti credono essere vampiri malvagi. Ma quando viene convocato da soldati attaccati da veri vampiri, Harlan scopre l’orribile verità: i suoi incubi sono realtà!”.

Nel cast figurano Frida Gustavsson, Wade Briggs, Stuart Martin, David Morrisey, Luke Roberts e Sebastian Croft.

