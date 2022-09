Dampyr: in attesa del trailer ufficiale è stato rilasciato il primo teaser poster

Secondo le antiche credenze del folklore slavo, il Dampyr è il figlio nato dall’unione tra una donna e un vampiro. Metà umano e metà creatura aliena, è la sola creatura che può uccidere gli Arcivampiri o Maestri della Notte, la loro corte di non-morti e le altre creature delle tenebre che infestano il nostro e altri mondi.

Oggi attraverso la pagina Facebook dedicata al film, in attesa del trailer ufficiale è stato rilasciato il primo teaser poster di Dampyr, che annuncia l’arrivo al cinema dal 28 ottobre.

Potete vederlo qui sotto:

Nel cast Wade Briggs (Please Like Me) nel ruolo di Harlan Draka, Frida Gustavsson nel ruolo di Tesla e Stuart Martin (Jamestown) nel ruolo Kurjak. In aggiunta figurano anche David Morrissey (Good Omens) nel ruolo di Gorka, Sebastian Croft (Game of Thrones) nel ruolo di Yuri, e Luke Roberts (300: Rise of an Empire) nel ruolo di Draka.

La sinossi recita: “Sono gli anni ’90 e una guerra crudele è in corso nei Balcani. I soldati guidati da Kurjak hanno il compito di mantenere la postazione nel paese di Yorvolak, ma vengono massacrati da misteriosi assassini soprannaturali assetati di sangue. Viene chiamato in aiuto Harlan Draka, un truffatore che gira per i villaggi praticando falsi esorcismi e fingendosi un Dampyr, un uccisore di vampiri. Presto Harlan scoprirà di essere davvero un Dampyr, in quanto figlio di un’umana e di un Maestro della Notte. E, con l’aiuto di Kurjak e di una vampira ribelle, intraprenderà una violenta battaglia per sconfiggere le forze del Male”.

Dampyr – Il Film è diretto da Riccardo Chemello, e prodotto da Andrea Sgaravatti, Vincenzo Sarno e Roberto Proia.

Co-produzione internazionale realizzata da Brandon Box in collaborazione con Sergio Bonelli Editore e Eagle Pictures, Dampyr è la trasposizione cinematografica del celebre personaggio a fumetti, tra i più longevi e di successo di Sergio Bonelli Editore. Girato da agosto a dicembre 2019 in Romania, Dampyr sarà presto presentato al grande pubblico e distribuito globalmente. ll cast del film, realizzato per un audience internazionale, vede tra i protagonisti giovani attori affiancati da star affermate.

Dampyr uscirà il 28 ottobre 2022.

