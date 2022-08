Dan Fogler risponde ad un fanta-casting che lo vedrebbe nel ruolo de La Cosa

Una delle star di Animali fantastici e dove trovarli, Dan Fogler, ha risposto ad un fanta-casting di un fan che lo vedrebbe bene come interprete de La Cosa nei Fantastici Quattro dei Marvel Studio.

Animali fantastici e dove trovarli è stato rilasciato nel 2016 come espansione del franchise di Wizarding World, derivato da Harry Potter. Il film era interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol e Fogler, noto principalmente per film comici come Fanboys, Balls of Fury e Good Luck Chuck. Fogler ha continuato a riprendere il ruolo del Babbano Jacob Kowalski in due sequel di Animali fantastici usciti nel 2018 e nel 2022.

Finora, le possibilità di un altro capitolo del franchise di Animali fantastici rimangono poco chiare poiché l’ultimo film, I segreti di Silente, ha sottoperformato al botteghino, diventando il primo film del franchise di Wizarding World a non incassare $ 100 milioni in patria. Ora, Fogler sembra avere gli occhi puntati su un altro fantastico franchise.

Fogler si è rivolto a Twitter per esprimere il suo interesse a interpretare il personaggio dei Fantastici Quattro, La Cosa. L’attore ha risposto a un fanta-casting di fan, scrivendo anche un riferimento a Yancy Street, dove La Cosa è cresciuta.

Potete vedere il suo tweet qui sotto:

Made my day all the way to yancy street. Thanks for thinking of me folks. Dream role. #fogler4theTHING https://t.co/1WAz7rKgHz — Dan Fogler (@mrdanfogler) August 9, 2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...