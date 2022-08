Dan Harmon afferma che il film di Community si farà

Un film Community si farà, stando a quanto ha affermato il creatore della sitcom Dan Harmon.

I commenti arrivano sulla scia del membro del cast Alison Brie che in precedenza aveva detto a TheWrap che stanno avvenendo “conversazioni” su uno spin-off cinematografico che si sta concretizzando, con Harmon che ha confermato il tutto.

Dopo che la promessa di “Sei stagioni e un film” è diventata un appello per i fan dello spettacolo, che ha debuttato sulla NBC e ha terminato la sua corsa come Yahoo! Screen nel 2015 con la sesta stagione – Harmon e i suoi compagni sono stati inondati di domande sul fatto se potesse essere realizzato o meno un film di Community. Ora, con una trama in atto, le trattative sono in corso.

“Confermerò ciò che ha detto Alison, ovvero che qualcosa di sta muovendo, le conversazioni e gli accordi stanno avvenendo”, ha detto Harmon a TheWrap. “C’è una storia – chissà se finiremo per attenerci ad essa, ma era qualcosa che dovevamo perfezionare per tirarla fuori e corteggiare vari network. E ora le trattative sono iniziate.”

Tuttavia, Harmon ha avvertito i fan che questa notizia non significa che il film uscirà presto.

“Ora, lo dico con molta cautela, perché a volte il pubblico dice: ‘Quindi significa che in anno, due anni…?’. Avrei potuto dire quello che ho appena detto tre anni fa e sarebbe stato quasi altrettanto accurato; e potete immaginare cosa sarebbe successo se l’avessi detto tre anni fa?”

Ma nonostante il futuro sia imprevedibile, Harmon ha affermato che non è più un “se” ma un “quando”.

“Quando metti insieme le possibilità percentuali, ti trovi a dover tener conto della possibile esplosione del mondo o del verificarsi di un’altra pandemia. Ma per quanto riguarda il film, è una questione di quando e non se, di sicuro.”

La maggior parte dei principali attori dello spettacolo, inclusi Joel McHale, Gillian Jacobs e Ken Jeong, hanno espresso entusiasmo circa il possibile sviluppo del film, quindi non ci resta che aspettare.

