Daniel Brühl crede ci sia il potenziale di partecipare al franchise dopo la sua apparizione in The King’s Man

Daniel Brühl, che finalmente apparirà in The King’s Man questo dicembre, ha lasciato intendere che il suo personaggio potrebbe apparire di nuovo in potenziali sequel.

Un prequel dei film di successo della saga Kingsman diretti dal regista di X-Men: First Class, Matthew Vaughn, era originariamente previsto per l’uscita nel novembre del 2019. Da allora, il film ha subito diversi ritardi, prima a causa del rimpasto della data di uscita dopo l’acquisizione del Gruppo Fox da parte della Disney, e successivamente a causa della pandemia di COVID-19.

Ora, a più di due anni dalla sua uscita originale, il film è finalmente pronto per uscire nelle sale il 22 dicembre.

Basato sulla serie di fumetti creata da Mark Millar e Dave Gibbons, il film Kingsman: The Secret Service del 2015 è stato un inequivocabile successo al botteghino, incassando oltre $ 414 milioni in tutto il mondo contro un budget originale di $ 81 milioni. Nel frattempo, sia la critica che il pubblico hanno elogiato apertamente il film per la sua interpretazione comica del genere di spy movie, in netto contrasto con i toni molto più seri adottati dai film di spionaggio contemporanei come i franchise di James Bond e Jason Bourne.

Nel 2018, un anno dopo l’uscita del sequel del film, Kingsman: The Golden Circle, Vaughn ha annunciato che un prequel con protagonisti Ralph Fiennes e Harris Dickinson sarebbe stato ambientato all’inizio del XX secolo e avrebbe rappresentato la formazione dell’agenzia di intelligence Kingsman.

Brühl, meglio conosciuto per il suo ruolo del barone Helmut Zemo in Captain America: Civil War e The Falcon and the Winter Soldier, dovrebbe interpretare Erik Jan Hanussen, un chiaroveggente che si dice abbia consigliato Adolf Hitler.

Recentemente parlando con Variety, Brühl ha descritto il suo ruolo nel prequel come “non grande” ma “fondamentale” prevedendo il potenziale per lui di tornare di nuovo nel franchise in futuro.

“Mi sono divertito molto con Matthew e il cast. È stata una scelta un po’ strategica perché è una parte fondamentale. Non è grande, ma ho visto il potenziale per riapparire in seguito… si spera. Questa è la prima cosa che controlli: mi uccideranno? Quando mi uccideranno? Come morirò?!”

Con in cantiere un altro sequel di Kingsman e un progetto spin-off incentrato sull’organizzazione Statesman con sede negli Stati Uniti introdotta in The Golden Circle, ci sono ovviamente molte opportunità per Brühl di tornare nell’universo di Kingsman. Una cosa che i registi potrebbero dover superare, tuttavia, è il divario temporale di cento anni tra gli eventi di The King’s Man e gli altri film previsti nel franchise. Eppure, con una serie ironica che è già riuscita a far resuscitare il personaggio di Colin Firth, Harry Hart, con una spiegazione minima ma soddisfacente, ci sarebbero sicuramente molti modi per gli scrittori di portare il chiaroveggente di Brühl nel 21° secolo.

