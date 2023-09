Daniel Radcliffe: Harry Potter sbarca alla Marvel? Tutte le rivelazioni sulla nuova apparizione dell’attore

Nel mondo del cinema, ogni tanto accadono eventi che mandano in visibilio gli appassionati. E questa volta sembra che stiamo per assistere a una di quelle notizie esplosive. L’iconico Daniel Radcliffe, famoso per il suo ruolo indimenticabile come Harry Potter, potrebbe finalmente varcare la soglia dell’universo Marvel. Inizialmente, si era sussurrato che l’attore avesse ambizioni di vestire i panni di Spider-Man, ma ora è emersa una nuova, avvincente voce di corridoio.

Secondo l’affidabile insider Daniel Richtman, che ha dimostrato in passato di essere una fonte autorevole, Radcliffe avrebbe stretto un accordo top-secret per un ruolo enigmatico all’interno di uno dei prossimi capitoli di Deadpool. Ancora avvolti nel mistero, i dettagli sulla sua parte sono scarsi, ma si vocifera che potrebbe interpretare una variante di Wolverine. Non una scelta casuale, dato che in passato il nome di Radcliffe è stato accostato a questo leggendario personaggio. La situazione ricorda da vicino l’atmosfera di anticipazione che ha circondato “Doctor Strange nel Multiverso della Follia“, con numerosi rumors sul possibile cameo di grandi nomi. Addirittura, il regista Shawn Levy ha promesso che il film manterrà l’anima autentica dei fumetti, offrendo un’esperienza cruda e audace, che sfiderà le aspettative degli spettatori. Sarà una vera rivoluzione per Daniel Radcliffe e per l’universo Marvel se questo accordo segreto si rivelerà vero.

Deadpool 3: tutto ciò che c’è da sapere sulla pellicola epica con Daniel Radcliffe

L’attesa per “Deadpool 3” è alle stelle, e non c’è da stupirsi! La regia sarà affidata al talentuoso Shawn Levy, mentre il team di sceneggiatori comprende nomi del calibro di Ryan Reynolds, Rhett Reese, Wendy Molyneux, Paul Wernick e Lizzie Molyneux. La sorpresa più grande è la conferma delle presenze di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma non è finita qui. Jennifer Gardner farà il suo ritorno nel ruolo di Elektra, un personaggio che tutti ricordiamo dall’epica saga di Daredevil. Questo annuncio ha scatenato l’entusiasmo tra i fan, visto che il suo ruolo è stato memorabile.

Oltre a queste conferme, il cast includerà volti familiari come Leslie Uggams nel ruolo di Al, Karan Soni nel panni del simpatico tassista Dopinder, Morena Baccarin nei panni di Vanessa, Stefan Kapicic nel ruolo di Colosso, Brianna Hildebrand nel ruolo di Ellie Phimister aka Testata Mutante Negasonica, Shioli Kutsuna nei panni di Yukio e Rob Delaney in quelli di Peter. Tuttavia, la domanda che sta bruciando le labbra di tutti è: ci sarà spazio anche per Daniel Radcliffe? Nel multiverso Marvel, le possibilità sono infinite, quindi mai dire mai. Per ora, segnatevi la data: “Deadpool 3″ uscirà ufficialmente il 3 maggio 2024, e promette di essere un’esperienza cinematografica epica che non vedremo l’ora di vivere.