Danny Boyle svilupperà una serie sui Sex Pistols per il network FX

Il regista Danny Boyle si riunirà al network FX (ora di proprietà della Disney), per un’altra serie limitata.

La rete ha annunciato oggi che è pronto a dirigere e produrre la serie di sei episodi Pistol, basata sulle memorie del chitarrista dei Sex Pistols, Steve Jones. Lo spettacolo è stato creato da Craig Pearce e scritto da Pearce e Frank Cottrell Boyce.

“Immagina di entrare nel mondo di The Crown e Downton Abbey con i tuoi amici e di urlare le tue canzoni e la tua rabbia per tutto ciò che rappresentano”, ha detto Boyle. “Questo è il momento in cui la società e la cultura britanniche sono cambiate per sempre. È il punto di detonazione per la cultura di strada britannica… dove i giovani comuni avevano un palco e sfogavano la loro furia e la loro moda, e tutti dovevano guardare e ascoltare, tutti li temevano o li seguivano. I Sex Pistols. Al centro c’era un giovane e affascinante cleptomane analfabeta – un eroe per i tempi – Steve Jones, che divenne con le sue stesse parole il 94° più grande chitarrista di tutti i tempi. Ecco come ci è arrivato.”

I Sex Pistols sono stati precedentemente esplorati nel film del 1986 Sid e Nancy con Gary Oldman e Chloe Webb, ma ovviamente la serie di Boyle assumerà la prospettiva di Jones, il che dovrebbe fornire un nuovo sguardo interessante ai Sex Pistols e alla loro influenza sulla cultura britannica.

Lo spettacolo è già stato lanciato e la produzione inizierà il 7 marzo. Pistols vedrà come protagonista Toby Wallace nei panni di Steve Jones, Anson Boon come John Lydon, Louis Partridge come Sid Vicious, Jacob Slater come Paul Cook, Fabien Frankel come Glen Matlock, Dylan Llewellyn come Wally Nightingale, Sydney Chandler come Chrissie Hynde, Emma Appleton come Nancy Spungen e Maisie Williams come l’icona punk Jordan.

