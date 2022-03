Darby Harper Wants You to Know: Wayne Knight e Nicole Maines entrano nel cast del film

Wayne Knight (Jurassic Park) e Nicole Maines (Supergirl) hanno firmato per ruoli nel film della 20th Century Studios, Darby Harper Wants You to Know, di Hulu, attualmente in produzione in Sud Africa.

Reciteranno insieme a membri del cast precedentemente annunciati tra cui Riele Downs, Auli’i’ Cravalho, Asher Angel, Chosen Jacobs, Derek Luke, Genneya Walton e Tony Danza.

Il film del regista Silas Howard segue Darby Harper (Downs), che dopo aver subito un’esperienza di pre-morte da bambino ha la possibilità di vedere i fantasmi. Per combattere la noia esistenziale del liceo, nel tempo libero gestisce un’attività di consulenza per alcolisti. Quando accade un evento inaspettato tra Darby e Capri, la ragazza più popolare del suo liceo, Darby accetta con riluttanza di aiutarla e nel processo impara di nuovo come adattarsi al mondo dei vivi.

Knight interpreterà Mel, un allegro ragazzo morto che gioca a poker e ha l’obiettivo finale di superare i cancelli bianco perla del paradiso. I dettagli sul personaggio che Maines sta interpretando non sono stati rivelati. Wenonah Wilms e Becca Greene hanno scritto la sceneggiatura. Adam Saunders, Eddie Rubin e Mac Hendrickson stanno producendo per Footprint Features, con Sarah Shepard che supervisiona il progetto per 20th Century Studios.

