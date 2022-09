Daredevil: Born Again, un rumor lascerebbe intendere il ritorno di Punisher nella serie

Daredevil: Born Again punta i riflettori sul Matt Murdock di Charlie Cox, dando finalmente al personaggio la possibilità di essere esplorato a fondo in una serie di 18 episodi su Disney+.

I dettagli esatti della trama dello show sono ancora avvolti nel segreto, ma il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che il Kingpin di Vincent D’Onofrio farà il suo ritorno. Il ritorno di Kingpin ha portato molti a ipotizzare se torneranno altri Defenders degli spettacoli Netflix della Marvel, come la Jessica Jones di Krysten Ritter e il Luke Cage di Mike Colter.

Ora, una nuova voce potrebbe aver lasciato intendere un’attesissima riunione tra due eroi Marvel.

The Hollywood Reporter ha riferito per la prima volta che il Daredevil di Charlie Cox starebbe cercando di riunirsi alla Jessica Jones di Krysten Ritter nella prossima serie Echo, portando a una tanto attesa riunione tra i due Defenders. Molti hanno ipotizzato che il team-up della coppia nella serie dedicata ad Echo avrebbe portato a una riunione prolungata poi su Daredevil: Born Again, ma sembra che non sarà più così sulla base di una nuova serie di voci.

Lo scooper KC Walsh di The Geeks Worldwide, da prendere con le pinze, ha insinuato su Twitter che il Punisher di Jon Bernthal potrebbe apparire in Daredevil: Born Again per assumere il ruolo che era inizialmente previsto per Jessica Jones.

Walsh ha condiviso un tweet insieme a una GIF di Bernthal’s Punisher: “So che stavo ho negato ciò, ma sembra che anche un altro personaggio popolare apparirà a causa di un conflitto di programmazione in quanto sembra che assumeranno il ruolo che si dice avesse Jessica Jones”. Inoltre, il conduttore del podcast di Cape Time Tom Smith ha aggiunto più contesto al tweet di Walsh, dicendo che Born Again sta “reintroducendo” i personaggi Marvel di Netflix nel MCU mainstream.

Lo scooper Charles Murphy di Murphy’s Multiverse, che si è dimostrato più volte affidabile, ha confermato le affermazioni di Walsh e Smith sull’inclusione di Bernthal nella serie Disney+ di Daredevil. Tuttavia, Murphy ha fatto notare che “non sta assolutamente confermando” nulla, dicendo che sta solo condividendo ciò che ha sentito. In un tweet successivo, Murphy ha ribadito che il piano originale prevedeva che Jessica Jones fosse menzionata in Echo prima di apparire in Daredevil: Born Again.

