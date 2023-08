Daredevil: Charlie Cox è uno dei migliori attori-atleti di sempre! Svelate le opinioni del regista

Nel vasto panorama dei personaggi che compongono l’universo de “La Casa delle Idee,” uno spicca indiscusso per il suo status di icona oscura e implacabile: stiamo parlando di Daredevil. Questo vigilante, dotato di straordinarie abilità acrobatiche e una presenza inafferrabile, si aggira furtivo nell’ombra notturna di Hell’s Kitchen, nel cuore pulsante di New York.

Dopo il suo debutto cinematografico, un’apparizione nel film di Mark Steven Johnson che presentava un assaggio del potenziale di questo personaggio (regalandoci un gusto amaro insieme a “Ghost Rider” e “La fontana dell’amore”), il suo vero momento di gloria è giunto grazie alla serie Netflix. Qui, Charlie Cox, già noto per il suo ruolo in “Stardust” e “The Defenders,” ha incarnato con maestria questo difensore solitario e privo della vista. Un’interpretazione memorabile che purtroppo è giunta al termine dopo tre intense stagioni, ma l’ardente speranza dei fan è stata risvegliata dall’annuncio del ritorno del personaggio in un nuovo capitolo, stavolta in esclusiva su Disney Plus.

L’epica rinascita di Daredevil e l’eccellenza di Charlie Cox: un 2024 da brividi

Le notizie ardenti riguardanti il ritorno di Daredevil stanno già facendo fremere i cuori dei fan: “Daredevil: Born Again” è il titolo che risuona nelle stanze degli appassionati, un progetto concepito sotto la guida creativa di Matt Corman e Chris Ord, pronto a impadronirsi della piattaforma di streaming di riferimento.

L’enigma, però, continua a circondare il modo in cui questo nuovo capitolo si inserirà nel contesto della serie precedente, come un nesso tra passato e futuro. In un’intervista recente con il talentuoso regista Marc Jobst, una delle menti dietro le quinte della serie Netflix, è emerso un fascinoso tributo alle straordinarie doti atletiche di Charlie Cox, interpretando il ruolo del protagonista cieco. Nel corso delle riprese, una scena particolare nel primo episodio della terza stagione ha messo in luce l’incredibile fisicità dell’attore.

Dopo essere sfuggito a un crollo devastante, il personaggio di Cox trova rifugio all’interno di una cappella di una chiesa in rovina. Qui, nel corso del suo percorso di recupero, l’attore ha sorpreso tutti con una dimostrazione straordinaria di forza: una verticale seguita da flessioni in verticale. Jobst ha condiviso che Cox, scherzando, aveva notato che tali esercizi potrebbero non essere adatti a tutti, se non adeguatamente preparati.

Con un sorriso, il regista ha rivelato come Cox abbia poi dimostrato di essere pronto per la sfida, lasciando tutti senza parole con la sua abilità eccezionale e la sua determinazione ineguagliabile. Un piccolo ma straordinario assaggio di ciò che il futuro riserva al mondo di Daredevil e ai suoi fan affezionati.