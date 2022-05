Daredevil: Disney+ sta sviluppando una nuova serie dedicata al personaggio

Secondo quanto riferito, una nuova serie di Daredevil è in lavorazione per Disney+, con scrittori e produttori collegati al progetto.

Variety riporta che Matt Corman e Chris Ord stanno sviluppando la nuova serie di Daredevil per Disney+, che arriva dopo le voci persistenti secondo cui la Disney avrebbe lavorato per riportare Charlie Cox nel MCU. Daredevil di Netflix, insieme agli altri contenuti Marvel dello streamer, è recentemente migrato su Disney+. I fan hanno anche potuto vedere Charlie Cox e Vincent D’Onofrio apparire in recenti progetti dei Marvel Studios come Spider-Man: No Way Home e Hawkeye.

Vincent D’Onofrio è apparso per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe quando è tornato per riprendere il ruolo di Wilson Fisk/Kingpin negli episodi finali di Hawkeye. Successivamente, Charlie Cox ha interpretato Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home quando ha rappresentato Peter Parker dopo che la sua identità segreta è stata rivelata al mondo.

Durante il tour stampa di Spider-Man: No Way Home a dicembre, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che quando Daredevil è tornato nel MCU, sarebbe stato Charlie Cox a interpretare l’Uomo senza paura.

