Dark Days at the Magna Carta: Blake Lively nel film post-apocalittico del produttore di Stranger Things

Blake Lively sta collaborando con il produttore di Stranger Things, Shawn Levy, per un nuovo thriller post-apocalittico in arrivo su Netflix intitolato Dark Days at the Magna Carta.

Il film è descritto come “un thriller ispirato al personaggio ambientato in un evento catastrofico e incentrato su una donna che fa di tutto per sopravvivere e salvare la sua famiglia”.

Il concept ruota attorno a una pandemia che prende piede negli Stati Uniti, e “mentre la storia non è collegata al contagio, un evento che cambia il mondo è un punto chiave da cui emergono temi di isolamento e forza della famiglia”.

Lively interpreterà ovviamente la donna e questo è considerato un possibile inizio per un franchise per l’attrice, che sta anche producendo. La sceneggiatura del film è stata scritta dallo scrittore emergente Michael Paisley, che lavorava nella mailroom della CAA due anni fa ed è diventato assistente alla produzione della sceneggiatura della serie fantasy di Netflix, The Witcher.

Paisley ha anche ideato il concept originale per la storia, che è stata immaginata come una trilogia.

