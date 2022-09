Darkseid combatte i Teen Titans nell’omaggio/parodia a Zack Snyder di Teen Titans Go

Il cartone animato DC’s Teen Titans Go! è in onda da quasi un intero decennio. Non solo, ma il programma animato, che va in onda su Cartoon Network, ha anche generato videogiochi, adattamenti direct-to-video e persino un film uscito nelle sale.

Lo spettacolo, che è una sorta di successore spirituale della serie originale di Teen Titans andata in onda dal 2003 al 2006, ha un tono inequivocabilmente più leggero rispetto al suo predecessore. L’incarnazione del 2003 era più oscura e più matura per quanto riguarda le sue storie e i suoi personaggi, mentre Teen Titans Go! è una commedia molto sciocca e irriverente.

Naturalmente, pochi progetti DC sono più oscuri dei film diretti da Zack Snyder. Il regista ha creato la propria interpretazione dei personaggi e dei miti della DC nei suoi film Man of Steel e Batman v Superman, così come la sua versione di Justice League.

Il regista di Man of Steel Zack Snyder ha recentemente recitato nella serie di Cartoon Network, Teen Titans Go!, e ha portato con sé il suo inimitabile stile cupo e grintoso trasformando i personaggi adatti ai bambini in versioni animate dark e grounded di se stessi, ricreando la battaglia contro Darkseid e i suoi Parademoni vista nella Zack Snyder’s Justice League.

Qui sotto potete dare un’occhiata ad alcune clip che sono state pubblicate su Twitter riguardo il cameo di Snyder nella serie. Nella clip vediamo Robin, Starfire, Beast Boy, Cyborg e Raven faccia a faccia col regista:

Questa clip invece mostra un po’ più della battaglia tra i Titani e Darkseid, con Robin che ripropone il famigerato dialogo di Batman da Batman v Superman: “Dimmi, Darkseid, ti fai male facilmente?”.

Ecco la clip:

Zack Snyder’s TEEN TITANS!!! 🔥🔥🔥 Even the score was awesome 🙌🏽 the team behind this episode knocked it out of the park WOW ❤️❤️❤️#TeenTitansGoZackSnyder #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/eKstUiKdCF — Knackered (@kayivar) September 16, 2022

