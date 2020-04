Darren Aronofsky parla del suo film di Batman e della diatriba con la Warner per Joaquin Phoenix

Con Joker dell’anno scorso, Joaquin Phoenix ha interpretato un personaggio reso iconico molte volte e lo ha reinventato ancora una volta in una forma indelebile e meritevole di un Oscar.

E se il suo Arthur Fleck avesse dimostrato che Phoenix era decisamente adatto allo stile grintoso dell’universo DC, in un altro mondo avrebbe potuto finire per interpretare la controparte del Joker nella lotta al crimine – la stella infatti era stata considerata per un potenziale film su Batman diretto da Darren Aronofsky, che era stato intercettato dalla Warner per una nuova interpretazione de Il Cavaliere Oscuro nei primi anni ’00 dopo il successo di Requiem For A Dream.

Ahimè, la visione del pipistrello di Aronofsky non è poi divenuta realtà, e nel nuovo numero di Empire è stato rivelato perché. A quanto pare, Warner Bros aveva immaginato un Bruce Wayne molto più pulito.

“Lo studio voleva Freddie Prinze Jr e io volevo Joaquin Phoenix”, ricorda. “Ricordo di aver pensato: ‘Uh oh, stiamo girando due film diversi qui’. Questa è una storia vera. Era un momento diverso. Il Batman che ho scritto era decisamente qualcosa di profondamente diverso da quello che poi hanno finito per realizzare.”

Dove Christopher Nolan, che alla fine ha ottenuto l’incarico, ha preso in prestito elementi dal fumetto Batman: Year One di Frank Miller, la versione di Aronofsky sarebbe stata un adattamento più vicino a qualcosa di liberamente tratto da Death Wish, The French Connection e Taxi Driver. Presentava persino lo stesso Miller nel ruolo di sceneggiatore.

“È stata una cosa incredibile perché ero un grande fan del suo lavoro con le graphic novel, quindi riuscire a conoscerlo è stato eccitante all’epoca”, ricorda il regista.

Apparentemente anche lo scrittore è rimasto scioccato da quanto Aronofsky stesse cercando di viaggiare su lidi oscuri, con Batman che arrivava perfino a torturare.

“Il Batman che era fuori prima di me era Batman e Robin, quello famoso per i capezzoli della Batsuit, quindi stavo davvero cercando di distruggerlo e reinventarlo “, spiega. “Ecco dove è andata la mia testa.”

