L’acclamato regista Darren Aronofsky rivela i dettagli sul film di Batman R-rated che ha presentato alla Warner Bros.

Aronofsky è il regista di alcuni dei film più acclamati del 21° secolo, tra cui Requiem for a Dream, The Wrestler e Black Swan. L’ultimo film del regista, The Whale, ha raccolto molti pareri positivi.

Aronofsky e Fraser hanno qualcosa di specifico in comune in quanto entrambi sono stati coinvolti in film legati a Batman che non sono mai diventati realtà. Fraiser avrebbe dovuto interpretare Firefly nel film di Batgirl recentemente cancellato, mentre Aronofsky è stato uno dei registi che hanno tentato di rilanciare il franchise di Batman dopo la reazione deludente a Batman & Robin. Il film di Aronofsky è stato ispirato dal fumetto Batman Year One di Frank Miller e il regista ha coinvolto Miller per scrivere insieme la sceneggiatura. Lo studio è passato oltre il progetto e il film alla fine si è trasformato in quello che sarebbe diventato Batman Begins di Christopher Nolan, che ha rilanciato il franchise di Batman per una nuova generazione.

Nolan e Aronofsky erano entrambi fuori dagli schemi come registi di un nuovo film di Batman, ma molti si sono chiesti perché lo studio abbia finito per sostenere l’idea di Nolan e rifiutare la proposta di Aronofsky. In un’intervista a Variety, Aronofsky ha rivelato che il motivo principale per cui la Warner Bros. ha rinunciato al progetto è stato il fatto che fosse vietato ai minori.

Aronofsky ha detto che mentre l’idea di un film di supereroi vietato ai minori era in anticipo sui tempi, è felice di vedere che ci sono film di supereroi che tentano quella strada. Il regista ha anche rivelato che il film non ha mai superato la prima bozza, poiché lo studio l’ha rapidamente rifiutato ed è andato avanti.

“È stato dopo Batman & Robin, quello di Joel Schumacher. Quello era stato un grande flop all’epoca per la Warner, quindi ho proposto loro una storia d’origine ridotta di Batman vietata ai minori. Un film di supereroi vietato ai minori era probabilmente in anticipo sui tempi di 10 o 15 anni per la realtà commerciale di allora. Era promettente, ma era solo una prima bozza. Lo studio non era molto interessato. Era un approccio molto diverso… dicevo sempre: ‘Perché non possono esserci diversi tipi di film a fumetti là fuori?’. Ora ci sono. Fu solo il nostro tempismo ad essere sbagliato.”

Aronofsky ha iniziato a sviluppare il suo film Batman nel 2000, poco dopo la prima di Requiem for Dream al Festival di Cannes. Una delle sue scelte per interpretare Batman era Joaquin Phoenix, che alla fine avrebbe interpretato l’arcinemico di Batman, il Joker, in un film R-rated basato sul personaggio. La decisione della Warner di non considerare questo film ha portato alla trilogia di Nolan de Il Cavaliere Oscuro e l’opportunità per Aronofsky di lavorare su idee originali come The Fountain e The Wrestler.

