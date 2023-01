Dave Bautista è giunto alla conclusione che non interpreterà mai il cattivo Bane per i DC Studios confermando il reboot del DCU

Nonostante i suoi sforzi, Dave Bautista è giunto alla conclusione che non interpreterà mai il cattivo Bane della DC Comics.

Ciò è stato confermato. L’attore l’ha detto nelle conversazioni con il suo regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, che ora sta supervisionando l’universo DC alla Warner Bros.

“Ho avuto conversazioni con James a riguardo, ma penso che la direzione in cui si sta orientando, quella del riavvio dell’intero universo, stia iniziando da zero e deve assumere attori più giovani e freschi”, ha detto l’attore a Insider. “Penso che per far rivivere l’universo DC, devi ricominciare da zero, e penso che devi iniziare con attori più giovani. Devi iniziare a pianificare per i prossimi 15 anni, e non penso che si possa farlo con me. Lo capisco. Inoltre, devo dire che lo apprezzo perché non voglio interpretare un personaggio a cui non posso rendere giustizia. A questo punto della mia carriera non credo di poter più rendere giustizia a Bane. Non so se potrei gestire la parte fisica, e non credo che avrei la longevità per pianificare in anticipo i film.”