Dave Bautista nel trailer di Mortal Kombat 1, l’epico spot del 1993 prende vita!

Nel mondo del cinema e dei videogiochi, ci sono momenti che restano impressi nella memoria collettiva degli appassionati. Il 1993 ci ha regalato un’iconica pubblicità televisiva per il videogioco Mortal Kombat, che ha segnato un’intera generazione. Ma ora, preparatevi a un’esperienza epica mentre Warner Bros. Games reimmagina quel leggendario spot nel nuovo trailer live-action di Mortal Kombat 1, in uscita a settembre. E c’è un nome che brilla come una stella in questo progetto: Dave Bautista.

Dave Bautista: un eroe nell’iconico trailer di Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games ci sorprende con un trailer di lancio di Mortal Kombat 1, intitolato “Ce l’abbiamo nel sangue”, che prende ispirazione dall’indimenticabile “Lunedì mortale” del 1993. L’attore e produttore Dave Bautista è al centro di questa epica reinterpretazione. Nel ruolo di Liu Kang, Bautista raduna guerrieri provenienti da ogni angolo del mondo, incanalando il potere di Mortal Kombat. Questo trailer non solo celebra il passato glorioso della serie, ma promette di portarci in un futuro ancora più avvincente. Dave Bautista ha condiviso la sua emozione, ricordando l’urlo iconico che ha segnato l’inizio del suo amore per Mortal Kombat. Non possiamo fare altro che attendere con ansia l’uscita di questo gioco e vedere come il carisma di Bautista si intreccerà con l’universo di Mortal Kombat.

Mortal Kombat 1: dettagli esclusivi e data d’uscita

Mortal Kombat 1 è destinato a essere un punto di svolta nella storia di questo franchise leggendario. Con lo studio pluripremiato di NetherRealm dietro al progetto, ci attendiamo un’esperienza straordinaria. Il gioco ci propone un universo di Mortal Kombat completamente rinnovato, con personaggi iconici che prendono vita in una nuova e avvincente narrazione. Il cast di combattenti è impressionante, e Dave Bautista nei panni di Liu Kang è solo la punta dell’iceberg. Raiden, Scorpion, Sub-Zero, e molti altri si uniranno alla battaglia per un’epica esperienza di combattimento.

L’attesa sta per finire, con l’uscita di Mortal Kombat 1 prevista per il 19 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Inoltre, i fan avranno la possibilità di espandere l’esperienza con il Kombat Pack, un DLC che includerà personaggi come Quan Chi, Ermac, e Takeda, oltre a ospiti speciali come Peacemaker, Omni-Man e Patriota. E non dimentichiamo il coinvolgimento di Dave Bautista, che ha sicuramente aggiunto un tocco di magia a questo già stupefacente progetto. Prima dell’uscita ufficiale, i preordini sono già disponibili e includono il personaggio giocabile Shang Tsung. Preparatevi a entrare nell’arena di Mortal Kombat 1 e a vivere una battaglia epica come mai prima d’ora. Per ulteriori informazioni, seguite MortalKombat.com e partecipate alle discussioni sulla community sui social media.