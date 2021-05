Dave Bautista parla del suo desiderio di interpretare Bane e come lo vorrebbe portare in scena

Recentemente Dave Bautista ha rivelato di aver detto una volta alla Warner Bros. che era il loro Bane perfetto, indipendentemente dal fatto che lo studio stesse cercando di fare un film col personaggio all’interno o meno.

Sebbene l’attore non abbia effettivamente mai interpretato l’iconico ruolo del cattivo di Batman (ancora!), dovevamo assolutamente sapere che aspetto avrebbe avuto un Bautista-Bane.

Recentemente Collider ha parlato con l’attore in un’intervista stampa per Army of the Dead, e gli è stato chiesto in particolare proprio un approfondimento su questa questione.

“Ci sono alcuni personaggi a cui mi sono legato negli ultimi 10, 20 anni, e Bane era uno di loro. Niente contro la versione di Bane di Tom Hardy, adoro quella performance, adoro quel film. Mi piacerebbe semplicemente una svolta. Penso di poter apportare una svolta interessante e penso di poter rendere giustizia al personaggio. Non solo nella performance, ma anche nella fisicità. Mi piacerebbe quel ruolo in cui dovrei tornare indietro a 320 libbre solo per interpretare questo personaggio. Potrei… interpretare Bane in un modo non solo minaccioso e inquietante, ma anche incredibilmente intelligente. Bane sarebbe il tipo di personaggio minaccioso e terrificante ma molto intelligente.”

Curiosamente, Bautista ha paragonato il Bane nella sua testa a un altro importante ruolo in dell’inizio della sua carriera: Mr. Hinx, da Spectre.

“Il Signor Hinx, era così terrificante, il suo comportamento non cambiava quasi mai. Era molto felice di aver abbattuto a morte qualcuno. Non era eccessivamente aggressivo, era così fiducioso di quello che stava facendo. Questo è il il modo in cui percepisco Bane. Non sarebbe solo fisicamente superiore, sarebbe anche mentalmente superiore. Adoro l’idea della sfida di interpretare quel personaggio. Mi piace quando puoi interpretare un bruto che non il tuo prevedibile bruto. Qualsiasi ragazzo muscoloso può interpretare il ragazzo che urla e ringhia. Ma se interpreti un personaggio che non è solo fisicamente minaccioso, ma anche pacato, e ancora più terrificante quando ti parla a bassa voce con un sorriso aperto sulla sua faccia. In quel momento diventa un vero cattivo.”

