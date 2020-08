Dave Bautista rivela che “ha fatto del suo meglio” rispondendo al fanta-casting per Bane in The Batman

Dave Bautista non si accontenta di interpretare solo un amato personaggio dei fumetti: la star di Guardiani della Galassia vuole aggiungere super-criminali al suo curriculum.

Bautista ha rivelato che ha cercato di ottenere la parte di Bane nel The Batman di Matt Reeves, dove spicca la star Robert Pattinson nel ruolo del Crociato Incappucciato, ma che nonostante i suoi sforzi, non ha potuto. La cosa potrebbe ovviamente essere per il meglio, dal momento che il film è già pieno zeppo di alcuni dei più famosi criminali di Gotham City, tra cui Catwoman, il Pinguino, l’Enigmista e Carmine Falcone.

La storia è iniziata questo fine settimana, quando un fan su Twitter ha chiesto a Bautista di speculare sul fatto che l’attore dei Guardiani della Galassia potesse essere scelto per interpretare Bane in The Batman: “Ho appena letto un articolo che ipotizza che Dave Bautista potrebbe, o dovrebbe, essere Bane nel nuovo film di Batman con Robert Pattison. Per favore, DC… fallo accadere“, ha scritto la fan.

Bautista ha quindi risposto con una breve e concisa chiusura delle voci sul casting: “Purtroppo no. Ho provato a fare del mio meglio“.

Il tweet di Bautista segue un tweet piuttosto ottimistico del dicembre del 2019 in cui l’attore ha accennato a una parte in un film della Warner Bros. con una foto in bianco e nero degli uffici dello studio con la didascalia: “Non arriverà da te, quindi devi cercarlo“. Sebbene non ci sia conferma che ciò a cui si riferisse fosse Bane, per molti sembra certamente probabile, anche se noi crediamo si parli in questo caso di Dune.

