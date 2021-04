Dave Bautista rivela di aver chiesto alla DC stessa di dargli il ruolo di Bane

Dave Bautista sarebbe entusiasta di continuare il suo dominio sullo schermo interpretando il classico antagonista di Batman Bane, e non ha paura di mostrarlo.

Non estraneo al mondo dei supereroi dopo aver interpretato il ruolo di Drax in Guardiani della Galassia della Marvel, l’attore vuole assumere il ruolo di cattivo di una vita e si è recato in casa DC per farlo.

Bautista ha parlato su Twitter della sua passione per Bane da diversi anni, ma il personaggio non è stato onorato sul grande secondo lui. Mentre discuteva del suo nuovo film Army of the Dead durante il Justice Con, Bautista ha rivelato di essere andato direttamente negli uffici della DC a un certo punto per proporsi come il famigerato antagonista di Batman.

“Oh, sarei Bane tutto il giorno. Non ho mai fatto mistero di quello. Voglio interpretare Bane così tanto che sono andato alla Warner Bros., avevo un appuntamento con loro, avevo un appuntamento con la DC, sono entrato dalla porta e ho detto: ‘Voglio interpretare Bane’. Non sto scherzando. Erano un po’ come: ‘Woah, non abbiamo nemmeno un progetto per Bane’. Ed io ero tipo: ‘Non mi interessa, voglio interpretarlo’.”

Fonte

