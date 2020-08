Dave Filoni e Jon Favreau parlano di The Mandalorian e come onora sia i vecchi che i nuovi fan

Il primo tentativo di Star Wars di arrivare in televisione con un adattamento live-action è stato un successo, con The Mandalorian che si è dimostrata una serie di enorme successo sia tra i fan che tra i critici.

L’ultima prova di ciò sono le 15 nomination agli Emmy dello spettacolo, inclusa una per la serie drammatica eccezionale. Il produttore Dave Filoni, che ha contribuito a portare Star Wars in televisione tramite serie animate come Star Wars: The Clone Wars, aveva il compito di portare The Mandalorian in seno a Disney +.

Parlando con Deadline del riconoscimento agli Emmy dello show, Filoni ha spiegato perché questo era il momento giusto per spostare Star Wars in televisione e perché The Mandalorian era lo spettacolo giusto per farlo.

“È un cambiamento, di sicuro, e qualcosa a cui ero interessato da un po’. Mi sono davvero interessato, sai, vedendo se potevo farlo lavorando con George [Lucas] e ascoltando le sue storie e la sua esperienza, assieme al modo in cui mi ha insegnato a fare cinema, mi sono reso contro che stavamo facendo qualcosa di simile a ciò che abbiamo fatto col mondo animato, da un punto di vista di costruzione virtuale, come in Clone Wars”, ha detto Filoni. “Quindi molto di quello che Jon [Favreau] stava facendo quando l’ho visto girare Il libro della giungla, ma ancora di più. Il Re Leone era molto simile per quanto riguarda tecnica e tecnologia, a quello che io e George avevamo fatto in Clone Guerre. Quindi [il capo della Lucasfilm] Kathy Kennedy e io, siamo sempre alla ricerca di un buon ponte per provare a, sai, a cambiare mezzo, e questo era, ad essere onesti, un perfetto connubio e un ottimo ambiente, così ho ottenuto il piacere di poter seguire un grande mentore e un insegnante in Jon, che mi ha guidato attraverso il processo di live-action.”

Favreau dice della creazione della serie:

“Volevamo davvero riportarlo alle cose che hanno ispirato l’originale Star Wars e renderlo davvero piccolo e raccontare storie semplici, perché parte di ciò che erediti quando vedi un film di Star Wars ora sono una grande storia, ovviamente perché le storie sono state raccontate per decenni, ma è stato bello con il nuovo mezzo poter iniziare con una nuova serie di personaggi per introdurre un nuovo pubblico, nello stile originale. Abbiamo sempre saputo… e questo è una cosa che ho imparato lavorando con Kevin Feige, è che vuoi sempre tenere a mente i fan originali, perché sono stati quelli che hanno tenuto la torcia accesa per molti, molti anni, ma queste sono anche storie per i giovani e per il nuovo pubblico. Questi sono miti, quindi vuoi sempre avere una mano tesa verso persone che potrebbero non conoscere quel background. E così racconti due storie contemporaneamente. Stai raccontando la storia per le persone nuovi, e stai raccontando la storia per le persone che sono fan da tanto tempo, assicurando di onorare tutti.”

