Dave Filoni pubblica una toccante fan-art che mostra una reunion tra Anakin e Ahsoka

Il creativo dietro Star Wars: Clone Wars, Dave Filoni, ha pubblicato un art-work per commemorare la reunion di Ahsoka e Anakin nell’episodio di questa settimana.

“Old Friends Not Forgotten” si svolge durante gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, come mostrato da alcune inquadrature all’inizio della puntata, e vede Darth Maul intrappolare il Jedi sbagliato nella sua trappola. Prima di ciò, Ahsoka entra in contatto con Anakin per negoziare un accordo che vedrà l’inizio del Grande Assedio di Mandalore da parte della Repubblica. Una volta che Ahsoka ha fatto l’offerta, lei e Anakin condividono un po’ di tempo insieme per la prima volta da quando Ahsoka ha lasciato l’Ordine Jedi creando un momento emotivamente potente per i personaggi e i fan dello spettacolo.

È anche agrodolce però, perché sappiamo che Anakin sta per cadere nel Lato Oscuro. La prossima volta che lui e Ahsoka si troveranno faccia a faccia, Anakin ormai sarà morto e Darth Vader avrà preso il suo posto, combatteranno e Ahsoka perirà – solo per poi tornare.

Filoni ha segnato questo importante momento con l’art-work che ha condiviso su Instagram. L’opera mostra Anakin e Ahsoka che stanno fianco a fianco e fissano un grande sole rosso. L’immagine evoca la stessa sensazione che il figlio di Anakin, Luke e in seguito Rey hanno provato fissando i soli gemelli, manca solo Binary Sunset di sottofondo.

Potete dare un’occhiata all’art-work qui sotto:

Star Wars: The Clone Wars, la serie premiata con un Emmy Award, è stata creata da George Lucas e Lucasfilm Animation, Dave Filoni (The Mandalorian) è il produttore esecutivo/supervisore alla regia. Con un’animazione computerizzata ambiziosa e all’avanguardia, personaggi classici, un’azione sorprendente e l’eterna battaglia tra bene e male, Star Wars: The Clone Wars amplia la storia di Star Wars con nuovissime avventure ambientate in una galassia lontana, lontana.

L’attesissima conclusione della serie acclamata dalla critica esplora gli eventi che hanno preceduto Star Wars: La Vendetta dei Sith.

