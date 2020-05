Dave Filoni spiega come il momento noto come “Duel of the Fates” definisca l’intera saga di Star Wars

Come sapete, durante lo Star Wars Day, oltre al finale di serie di Clone Wars, è stata pubblicata su Disney + anche la prima puntata di Disney Gallery: The Mandalorian, la docu-serie che esplora il primo progetto seriale live-action facente parte dell’universo di Star Wars.

Nel primo episodio abbiamo visto un piccolo ma importante excursus con una roundtable dei registi dei vari episodi, e Dave Filoni ha raccontato un divertente aneddoto di quando George Lucas lo assenze per dirigere la serie Clone Wars, e nel secondo episodio sempre il prolifico creatore della brillante serie in animazione in CGI ha parlato di come secondo lui la sequenza de La Minaccia Fantasma nota come “Duel of the Fates”, duello dei destini tradotto letteralmente, definisca l’intera saga di Star Wars.

A proposito del duello che vede Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi contro Darth Maul, Dave Filoni ha detto:

“Realizzare i prequel sembrava impossibile. Come narri una storia con cui siamo cresciuti immaginando chi era Anakin Skywalker? In Episodio I ci sono cose, come il Consiglio dei Jedi, che avevo immaginato e che non mi aspettavo di vedere così. ma quello era il genio creativo di George. ha una visione diversa ed è lui a dettarla. Come lo scontro con Darth Maul che mi piace non tanto perché ci sono le spade laser, ma perché George riesce sempre a definire l’importanza di ogni duello. Quello fra Darth Vader e Obi-Wan non è lo scontro più bello che sia stato inscenato, ma la posta in gioco è talmente alta che, quando Obi-Wan muore, ci relazioniamo con Luke.

Nella Minaccia Fantasma stai guardando questi due Jedi nella loro prima battaglia contro questo cattivo, Maul non potrebbe essere altro ovviamente. È progettato per apparire malvagio, ed è malvagio, e lo esprime la sua faccia, fino al tipo di spada laser con cui combatte. La posta in gioco è davvero come Anakin finirà. Perché Qui-Gon è diverso dal resto dei Jedi, e lo capisci nel film. Qui-Gon sta combattendo perché sa di essere il padre di cui Anakin ha bisogno, perché Qui-Gon non ha rinunciato al fatto che i Jedi dovrebbero davvero preoccuparsi e amare, e che non è una brutta cosa. Il resto dei Jedi sono così distaccati e sono diventati dei politici che hanno davvero perso la strada. Yoda inizia a vederlo nel secondo film, ma Qui-Gon è davanti a tutti ed è per questo che non fa parte del consiglio.

Quindi sta combattendo per Anakin, ed è per questo che Duel of the Fates definisce anche il destino di questo bambino. E a seconda di come andrà la lotta, la sua vita sarà drammaticamente diversa. Quindi Qui-Gon perde, ovviamente, così la figura paterna [se n’è andata]. Perché sapeva cosa significava portare via questo bambino da sua madre quando, ed è partito con Obi-Wan. Obi-Wan allena Anakin, inizialmente, per una promessa che fa a Qui-Gon, non perché si preoccupi per lui. È un fratello per Anakin, alla fine, ma non è una figura paterna. Questo è parte del fallimento di Anakin. Non ha la famiglia di cui ha bisogno. Perde la madre nel film seguente. Manca la promessa fatta a sua madre: ‘Tornerò e ti salverò’. Quindi è rimasto completamente vulnerabile e Star Wars alla fine riguarda la famiglia.

Quindi quel momento in quel film, che penso che molte persone sottovalutino solo come un fantastico combattimento con la spada laser, è tutto ciò su cui pendono tutti e tre i prequel. È quella lotta. E Maul serve al suo scopo, e a quel punto morì – prima che George me lo facesse riportare indietro. Ma è morto, e questo ti mostra, ancora una volta, come l’Imperatore è davvero egoista. È solo uno strumento per lui. Sta usando le persone e ora userà questo bambino. Ciò segue fino alla linea di dialogo che mi terrorizzava da bambino, quando l’imperatore dice a Luke: ‘Tu, come tuo padre, ora sei mio’.

Credevo davvero che Luke sarebbe passato al Lato Oscuro in ne Il Ritorno dello Jedi. Credo che fosse fra le idee, credevo che avrebbe ucciso l’Imperatore. L’unica cosa che lo salverà non è la sua connessione con la Forza, non sono i suoi poteri, non sono tutte queste cose che sono un vantaggio per lui, ma ciò che salva Luke è la sua capacità di non lasciarsi soggiogare, guardare suo padre e dire: ‘No. Non lo farò. Ho intenzione di lasciarlo andare ed essere altruista’. E dice: ‘Sono un Jedi come mio padre prima di me’. Ma quello che sta davvero dicendo, e perché mi collego così potentemente a lui, è: ‘Amo mio padre e non c’è niente che tu possa fare che possa cambiarlo’. L’imperatore non riesce a capire quella connessione. Perché non dovresti inginocchiarti a qualcuno che ti offre il potere della galassia? Perché non lo prendi? E Anakin, successivamente in quel momento, deve decidere di essere il padre che non lui ha mai avuto. Deve rinunciare a tutto il potere della galassia e salvare suo figlio. Questo è l’atto disinteressato che fa in cambio di suo figlio, ed è ciò che lo salva. Quindi il figlio salva il padre e il padre salva il figlio e funziona perfettamente. E traccio quella linea da La Minaccia Fantasma a Il Ritorno dello Jedi. Questa è la storia di Star Wars.”