Dave Filoni spiega come The Mandalorian abbia forgiato la propria identità al di là di Boba Fett

Il produttore esecutivo, sceneggiatore e regista di The Mandalorian, Dave Filoni, spiega come la serie creata da Jon Favreau incentrata su un cacciatore di taglie corazzato abbia forgiato la propria identità al di fuori di Boba Fett, un personaggio mascherato e misterioso di aspetto simile.

Lucasfilm di proprietà della Disney ha gettato via i piani per un film di Boba Fett quando Solo: A Star Wars Story non ha soddisfatto le aspettative al botteghino, causando un movimento interno allo studio volto a riconfigurare la serie di spin-off cinematografici e trasformarli in serie per il suo fiorente servizio di streaming Disney +. Lì Favreau avrebbe lanciato una versione di un personaggio ispirato a Fett che divenne Din Djarin, il mandaloriano di Pedro Pascal.

Apparendo all’evento virtuale Contenders Television di Deadline, Filoni ha detto che “non c’era davvero alcun crossover con alcuno sviluppo precedente”, riferendosi al film stand-alone su Boba Fett. Invece, l’idea di The Mandalorian “inizia davvero con Jon Favreau che si fa avanti dicendo che vorrebbe sviluppare un concept e parlare con Kathleen Kennedy [presidente della Lucasfilm]”.

“Sapeva che nel corso degli anni avevo lavorato molto con i mandaloriani e la loro cultura in Clone Wars con George. Sapeva che conoscevo Jon”, ha continuato Filoni. “Mi ha chiamato quando Jon ha lanciato questa idea, e adorava davvero le immagini di un uomo armato in stile western. Quando eravamo bambini, Boba Fett era un Uomo senza nome. Anche i suoi contenuti pubblicitari erano evocativi dei film di Sergio Leone.”

Lucas ha svelato il retroscena di Fett in Episodio II, dove un giovane Fett è stato rivelato essere il figlio clonato di Jango Fett (Temuera Morrison), un famigerato cacciatore di taglie vestito con un’armatura mandaloriana d’argento.

“Alcuni credettero che avessi mo privato il personaggio della sua aura mistica”, ammise Filoni. “L’idea di Jon era di re-immaginare quel personaggio come un cacciatore di taglie semplice e prendere quell’immagine del solitario pistolero. La rivelazione è stata l’idea di questo bambino nel contesto di un personaggio con una sensibilità da cucciolo di lupo solitario.”

Fonte

