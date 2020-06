Davi Filoni ringrazia i fan per gli auguri di compleanno con uno schizzo di Ahsoka

Da quando è entrato a far parte della Lucasfilm per il film di Star Wars: The Clone Wars nel 2008, Dave Filoni è stato uno dei creatori più amati dello studio tra i fan, e con il suo recente compleanno ha guadagnato gli auguri di una vera moltitudine di fan. Per ringraziare ha condiviso uno schizzo di Ahsoka Tano.

Il cineasta è noto per aver apportato numerosi contributi convincenti al franchise, probabilmente il più famoso dei quali la non-jedi Ahsoka Tano, e con alcuni rumor emersi all’inizio di quest’anno il personaggio potrebbe presto fare il suo debutto dal vivo nella seconda stagione di The Mandalorian. Alcuni hanno visto la condivisione di questo schizzo come un’anticipazione di questa notizia, ma in realtà ancora non c’è niente di certo.

“Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno”, ha condiviso Filoni su Twitter. “Come sempre, ecco un disegno per tutti voi. Possa la Forza essere con voi.”

Lo schizzo stesso conteneva la citazione: “Nella mia vita, quando trovi persone che hanno bisogno del tuo aiuto, le aiuti, non importa quali”, includendo collegamenti a ACLU.org e NAACP.org.

Thank you for all the Birthday wishes. As always, here is a drawing for all of you. May the Force be with you. https://t.co/pyeDEuGLgBhttps://t.co/NrsD2Vu9Kr pic.twitter.com/z0DPxUXoks — Dave Filoni (@dave_filoni) June 8, 2020

Nonostante il personaggio abbia ora un seguito importante, il suo debutto è stato inizialmente più conflittuale. Al tempo in cui i fan hanno incontrato Ahsoka, erano passati solo tre anni dalla conclusione della trilogia prequel, una serie di film piuttosto divisivi nel fandom. Inoltre, il suo aspetto era stato adattato per una serie animata più orientata verso un pubblico di bambini, rendendo più difficile per i fan più anziani connettersi con lei.

Indipendentemente da quella trepidazione iniziale, Filoni e il resto della sua squadra hanno dimostrato quanto siano stati lungimiranti col ​​personaggio, e la sua storia è presto diventata una delle più complesse e avvincenti, portando Ahsoka ad essere amata dalla quasi totalitò del fandom.

Avrebbe perfettamente senso che Ahsoka facesse finalmente il suo debutto in live-action in una serie come The Mandalorian, in cui Filoni è fortemente coinvolto, ma è stato con la Lucasfilm abbastanza a lungo da sapere di non rivelare mai le cose prima del momento opportuno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...