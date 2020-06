David Ayer afferma che Geoff Johns ha la sua linea temporale istituita in Suicide Squad

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, afferma che Geoff Johns ha rotto la sua linea temporale per il film con una semplice aggiunta di Harley Quinn.

Ormai è noto che Suicide Squad ha subito diverse modifiche. Secondo lo stesso David Ayer, ciò è dovuto in gran parte al successo di Deadpool e alle recensioni divisive di Batman v Superman: Dawn of Justice. Da quando è stato annunciato che il taglio di Justice League di Zack Snyder sarebbe stato pubblicato su HBO Max, il regista di Suicide Squad ha risposto a più domande su ciò che originariamente era destinato a esserci nel film. Una di queste risposte ha rivelato la storia dietro un interessante errore temporale tra il film e il modo in cui David Ayer l’ha descritta.

Mentre non è apparso nel film stesso, David Ayer ha spiegato un dettaglio dietro il Joker di Jared Leto. Secondo il regista, Batman ha rotto i denti di Joker dopo che il Clown principe del crimine ha ucciso Robin. È stato quindi inviato all’Arkham Asylum dove incontra la Harley Quinn di Margot Robbie e in seguito si tatua in testa la parola “danneggiato”.

Tuttavia, la presentazione iniziale dei personaggi presenti nel film descrive Harley Quinn come complice dell’omicidio di Robin, cosa che contraddice la linea temporale che David Ayer aveva pianificato.

Alla domanda su questo errore nella timeline, il regista di Suicide Squad ha dichiarato che è stato Geoff Johns a aggiungere quel dettaglio, rompendo così la continuity che David Ayer aveva pianificato per il film, e quindi probabilmente anche quella più ampia riservata al Batman di Ben Affleck e al Joker di Jaret Leto nel DCEU.

Yes. That broke my timeline. Johns added it. https://t.co/RgZFHfqimL — David Ayer (@DavidAyerMovies) June 4, 2020

