David Ayer ripone speranze della Ayer Cut dopo il rilascio della Zack Snyder’s Justice League

Nessuno avrebbe mai immaginato che la Zack Snyder’s Justice League sarebbe mai realmente arrivata, nemmeno lo stesso Snyder, ma dopo l’uscita anticipata del regista dalla produzione originale di Justice League a causa di una tragedia familiare, riprese controverse operate da Joss Whedon per ordine della Warner, un tonfo all’apertura e anni di #ReleasetheSnyderCut, l’impossibile è diventato realtà e un vero successo.

Quindi adesso la domanda sorge spontanea: questo fenomeno potrebbe diventare una tendenza? Il regista di Suicide Squad David Ayer vorrebbe sperarlo.

“Penso che gli studi vedano ora che può esserci un canone, può esserci un non canone, i fan vogliono solo toccare tutto con mano”, ha detto Ayer a EW. “Amano i personaggi, vogliono solo vederli di più. E le persone sono molto più sofisticate circa come vengono realizzati i film e vogliono essere partecipi del viaggio. C’è spazio per cose diverse, versioni diverse, risorse diverse da condividere col pubblico. Penso che aiuti a rafforzare la comunità. Ma il merito assoluto va alla Warner Bros. per il supporto di Zack e per aver avuto il coraggio di esplorare il suo concept.”

Con la vera Justice League finalmente fuori, i fan della DC si sono rapidamente spostati concentrando gli sforzi su un nuovo hashtag: #ReleasetheAyerCut. In anteprima nel 2016, un anno prima di Justice League, Suicide Squad, che vedeva nel cast Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto, ha incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo, ma è stato stroncato dalla critica.

In seguito, Ayer ha ammesso i difetti del film e che avrebbe fatto alcune cose in modo diverso, incluso rendere il Joker di Leto il cattivo principale.

“So che è un film controverso, ho davvero cercato di fare qualcosa di diverso, con un aspetto tutto suo”, ha scritto a un fan su Twitter. “Niente fa più male che prendere un giornale e vedere un paio di anni del tuo sangue, sudore e lacrime ridotti a brandelli. Il gioco dell’odio è forte là fuori.”

Ironia della sorte, è stata la tiepida accoglienza di Batman v Superman: Dawn of Justice e il suo tono cupo a portare problemi ad Ayer in Suicide Squad. Attraverso costose riprese, la Warner Bros. ha cercato una svolta dell’ultimo minuto per farlo diventare un film più spensierato.

“Capisco, è un business”, dice Ayer, noto principalmente per i grintosi drammi come Training Day, The Fast and the Furious e End of Watch. “È frustrante perché ho realizzato un dramma davvero sincero ed è stato fatto a pezzi, hanno cercato di trasformarlo in Deadpool, cosa che semplicemente non doveva essere. E poi incassi il colpo, dopotutto sei il capitano della nave, c’era scritto il mio nome. [Ride] Anche se non rappresentava ciò che ho effettivamente realizzato, avrei preso comunque tutti i proiettili e sarei stato avanti da bravo soldato. Ho fatto un film fantastico. È un film fantastico, ha solo spaventato a morte i dirigenti.”

