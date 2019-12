David Ayer risponde su Twitter circa il collegamento fra il suo film e The Suicide Squad

Come sapete, James Gunn dirigerà il nuovo film con la Suicide Squad, che vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, ma dato che c’è già stato un film sulla squadra di cattivi obbligati a cercare di fare cose buone, in molti fra i fan hanno pensato sarebbe stato un sequel, o quanto meno una sorta di soft-reboot che prendeva in considerazione gli eventi del film di David Ayer ma sviluppandosi in modo autonomo.

Di recente è venuta fuori una voce che lasciava intendere James Gunn si fosse consultato con David Ayer circa il suo nuovo film per la Warner, The Suicide Squad, descrivendo Ayer come un grande regista con cui Gunn ha parlato del film raccontandogli un po’ di quello che avrebbe fatto.

Ayer ha quindi risposto ai fan su Twitter che facevano domande sul film del regista di Guardiani della Galassia, facendo anche capire che The Suicide Squad non si pone come sequel del suo film, ma come una sorta di re-invenzione nello stile di James Gunn.

It’s not a sequel it’s a reinvention and @JamesGunn is going to absolutely knock it out of the park. I’m cheering every step a way. https://t.co/MehKt7rvLO — David Ayer (@DavidAyerMovies) December 23, 2019

Yes that is correct – some characters and elements will be used but @JamesGunn is reinventing the universe. Everybody recognizes the immense potential of the franchise. https://t.co/iiWSKPI17P — David Ayer (@DavidAyerMovies) December 23, 2019

Secondo Jai Courtney – uno dei pochi attori ad interpretare lo stesso personaggio in entrambi i film – il film di Gunn sarà “sicuramente” diverso dal suo predecessore.

“Sarà sicuramente diverso, ma penso che tutti accetteranno quella sfida e accoglieranno la nuova energia”, ha recentemente dichiarato Courtney. “Ho adorato il regista di Suicide Squad, David Ayer, ho adorato lavorare con lui e ci avrei lavorato di nuovo in un baleno. Ma anche Gunn è piuttosto prolifico e, ovviamente, sa cosa sta facendo. Sono entusiasta di vedere dove ci porterà. Sarà tonalmente diverso ma anche molto bello. Il mondo si è evoluto da dove eravamo in quel momento; lui avrà la sua opinione su di esso, e lo farà essere grande.”

THe Suicide Squad è previsto per il rilascio il 6 agosto 2021.

