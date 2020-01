David Ayer rivela dettagli sulla direzione di The Suicide Squad e Gotham City Sirens

David Ayer ha recentemente fornito un aggiornamento su Gotham City Siren con Margot Robbie, dicendo che il film DC è ufficialmente “in pausa”.

Mentre c’è da aspettare ancora un mese prima che Birds of Prey arrivi nei cinema, David Ayer ha recentemente spiegato che Gotham City Sirens è in attesa del suo momento. David Ayer era originariamente destinato a dirigere Gotham City Sirens dopo Suicide Squad, il film incentrato su Harley Quinn, Catwoman e Poison Ivy come trio principale. Anche Jared Leto avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo di Joker, e la Robbie sarebbe dovuta tornare anche nel ruolo di produttore esecutivo.

David Ayer ha recentemente parlato con SlashFilm del futuro delle sirene, e anche se non ha rivelato molto sul progetto, ha spiegato semplicemente che per il momento non stava andando avanti, dicendo “penso che sia in pausa“.

Inoltre, mentre parlava Television Critics Association panel per il nuovo dramma Fox, Vice, Ayer ha rivelato che è stata sua la scelta di non dirigere il sequel di Suicide Squad: “Ho avuto la possibilità di farlo, ma sono andato per un’altra via“, ha detto David Ayer prima di notare che si aspetta di realizzare un altro film a fumetti.

“Adoro la creazione del mondo, amo la potenza della proprietà e dei fan. È pericoloso. È come fare giocoleria con le motoseghe, ma io sono attratto da esso ed è sicuramente un’arena in cui giocherò di nuovo.”

Birds of Prey è a un mese di distanza e i fan stanno già anticipando caldamente il film. Sarà interessante vedere se DC e Warner Bros. decideranno di cambiare il destino di Gotham City Sirens dopo la sua uscita.

