David Ayer smorza l’entusiasmo dei fan che adesso vogliono il rilascio dell’Ayer Cut di Suicide Squad

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, è stato segnalato dal web come “pronto” per rilasciare il suo taglio originale, dopo che quello originale di Justice League è stato annunciato per HBO Max.

Ciò sarebbe nato dopo la celebrazione portata avanti da WarnerMedia stessa per il rilascio della Snyder Cut, ma Ayer ha scelto di consegnare a Twitter una personale riflessione sulla cosa per il momento definita dai fan “Ayer Cut”.

Nel 2016, le persone non sono state gentili con Suicide Squad, ma i fan sono sempre stati irremovibili sul fatto che si nascondesse grandezza dietro la pellicola che era stata rilasciata al cinema, e per via dei problemi tecnici molto evidente (il montaggio in primis) molti critici professionisti e noi hanno cominciato a pensare che Suicide Squad fosse stato cannibalizzato da Warner Bros. in maniera analoga a Justice League.

Queste supposizioni hanno aperto le porte a tutti i tipi di stravaganza ora, e dopo la “vittoria” dei fan nel richiedere la Snyder Cut – vittoria nel senso che le preghiere sono state ascoltate – questi fan potrebbero teoricamente volere ancor più supporto e veder rilasciata una nuova versione “più vera” di Suicide Squad.

Quindi in una recente dichiarazione su Twitter, a seguito della rivelazione del rilascio della Snyder Cut, Ayer ha dichiarato:

It is simply not my call or my IP. I love WB – it’s always been my ‘home studio’ I fully respect and support the incredible path the DCU is taking under their stewardship. My cut of Suicide Squad may always be just a rumor. And that’s just fine. https://t.co/Prlp8bPgy4

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 21, 2020