David Ayer svela nuovi dettagli di Suicide Squad compreso il più grande ruolo del Joker

Non tutti i super criminali possono dare il titolo un film da un miliardo di dollari, ma nelle sue molte forme, il Joker non manca mai di attirare l’attenzione.

Che si tratti di Jack Nicholson, Heath Ledger o Joaquin Phoenix, il personaggio è abbastanza ricco da giustificare una varietà di interpretazioni altrettanto valide. E i fan sembrano amarle tutti, ad eccezione di quella di Jared Leto.

L’attore premio Oscar ha interpretato il Joker per la prima e unica volta in Suicide Squad del 2016. Coperto di tatuaggi e dall’aspetto da gangster, il Joker di Leto era nettamente diverso da qualsiasi altro Joker sullo schermo. Suicide Squad ha ricevuto reazioni contrastanti, ma la performance di Leto è l’elemento più criticato. Però a quanto pare, Joker avrebbe dovuto essere molto più importante.

Di recente David Ayer è tornato a parlare su Twitter del suo film DC Films, Suicide Squad, che tutti sappiamo esser stato strutturato e poi “manomesso” lungo la post-produzione. Secondo le varie speculazioni venute fuori negli anni, il film avrebbe dovuto essere molto più dark, e nel corso della lavorazione è stato rimaneggiato con delle riprese aggiuntive e sfruttati alcuni espedienti per alleggerirne il tono.

Stando a nuove informazioni, a quanto pare il Joker avrebbe dovuto ricoprire un ruolo più importante, e nel climax del film la villain interpretata dalla sensuale Cara Delevingne avrebbe avuto a che fare col personaggio di Jared Leto. Pare che il Joker avrebbe fatto un accordo con l’Incantatrice per diventare il re di Gotham, e seguaci de l’Incantatrice avrebbero dovuto essere Parademoni, con perfino un’apparizione finale di Steppenwolf.

Circa quest’ultim punto però, il regista ha specificato che le scene con Steppenwolf non sono mai state girate, perché la Warner aveva già deciso di usarlo in Justice League.

No not enough for a Joker movie. Yes parademons yes a Steppenwolfe reveal at very end. That got changed in script early prep never went to camera. https://t.co/l16ATC4KUq

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 10, 2020