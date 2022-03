David F. Sandberg rivela che ha pensato di dirigere Superman ma ha rinunciato per via delle aspettative

Al momento, lo stato dei film di Superman è attualmente in un limbo o, almeno, il Superman di Henry Cavill si sta prendendo una lunga pausa. Ma attualmente ci sono due progetti legati al personaggio attualmente in sviluppo presso la Warner Bros. Uno è una serie limitata su HBO Max prodotta da Michael B. Jordan e l’altro è un film prodotto da JJ Abrams e scritto da Ta-Nehisi Coates.

Tuttavia, prima che uno di questi progetti prendesse il via, il regista James Gunn è stato spinto dalla Warner Bros. ad adattare il personaggio prima di dirigere invece The Suicide Squad. Gunn ha recentemente riaffermato ai fan la sua mancanza di interesse per i supereroi più importanti e ha preferito invece i “personaggi meno popolari”.

Ora, al regista di Shazam, David F. Sandberg, è stato chiesto se avrebbe mai voluto una possibilità per dirigere Superman, dando una risposta simile al suo collega regista DC.

Le attraenti aspettative legate a Superman per il regista di Shazam sono troppo alte. Durante un’improvvisa interruzione di corrente a casa del regista di Shazam, Sandberg ha deciso che era il momento perfetto per farsi fare delle domande dai fan su Instagram, alle quali ha risposto in una lunga serie di Instagram Stories. Un fan ha chiesto a Sandberg: “Se potessi scegliere un altro eroe DC da dirigere, quale sarebbe?“, e il regista ha risposto: “A un certo punto avrei detto Superman“, ma a quanto pare ha perso interesse a causa di “molte aspettative diverse e fan più famelici” che sarebbero arrivati ​​​​a vedere il film con troppe aspettative circa il personaggio, concludendo con “farai incazzare tante persone, qualunque cosa tu faccia“.

Sandberg ha specificato che vedere come i fan hanno reagito a Star Wars: Gli ultimi Jedi lo ha convinto a “stare lontano da cose del genere”, soprattutto da proprietà così enormi. È anche il motivo per cui il regista credeva che Shazam fosse perfetto, visto che il personaggio non portava con se grandi aspettative.

“Vedere come le persone reagiscono a cose come Gli ultimi Jedi mi fa venire voglia di stare lontano da cose del genere. Shazam era perfetto in quanto non c’erano stati molti adattamenti prima. Ci sono ancora persone che pensano che sia stato fatto male, ma su un livello gestibile.”

Probabilmente è stata una mossa intelligente per il regista David F. Sandberg evitare proprietà di alto profilo come Superman, considerando come i fan più tossici di Zack Snyder hanno reagito a The Batman di Matt Reeves e all’attore Robert Pattinson nel ruolo da protagonista.

Sarebbe un calvario affrontare l’inevitabile retorica online attorno al film, in quanto disegnerebbe infiniti paragoni con Man of Steel di Snyder.

Concentrarsi su personaggi meno popolari come Shazam consente a Sandberg di avere infinitamente più libertà con il personaggio, senza il rischio di far arrabbiare un vespaio di fan tossici. Tuttavia, è triste che una tale potenziale reazione da parte di tali fan abbia allontanato Sandberg dal volere dirigere Superman. Sarebbe stato interessante vedere l’interpretazione del regista di Superman.

Fonte

