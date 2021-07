David Lowery parla dei 5 cinque che lo hanno ispirato nello sviluppo di The Green Knight

Il regista di The Green Knight, David Lowery, ha parlato dei cinque film che hanno fortemente ispirato la sua rivisitazione della leggenda arturiana, Sir Gawain e il Cavaliere Verde.

The Green Knight racconta la storia del nipote testardo di Re Artù, Gawain (Dev Patel), mentre intraprende una ricerca per affrontare il Green Knight, qui presentato come una gigantesca creatura simile ad un albero interpretata da Ralph Ineson. La storia è forse una delle leggende arturiane più conosciute ed è stata adattata per lo schermo numerose volte nel corso degli anni, ma Lowery si è sforzato di creare qualcosa di completamente diverso con il suo adattamento.

Lowery ha già diretto The Old Man and the Gun e A Ghost Story, entrambi acclamati dalla critica al momento della loro uscita. Entrambi hanno mostrato una grande abilità e cura da parte del regista, oltre a mostrare chiaramente le influenze filmiche del regista. Questa cura trovano vita in The Green Knight, e Lowery ha trascorso sei mesi a rieditare il montaggio finale del film durante la pandemia, mentre la sua uscita veniva ritardata, al fine di farlo coincidere meglio con la sua visione.

Parlando come parte del programma Guest Selects di Alamo Drafthouse, Lowery ha rivelato un assortimento eclettico di film che sono stati “ispirazioni essenziali durante la pianificazione e la produzione di The Green Knight“. Come riportato da CinemaBlend (via SR), Lowery ha citato The Dark Crystal, Dracula di Bram Stoker, La passione di Giovanna D’Arco, Maria Antonietta e Willow come influenze chiave che ha tenuto a mente durante la realizzazione del film.

Con alcuni di questi, è facile vedere dove Lowery ha tratto la sua ispirazione. Ha citato gran parte della sua ispirazione cinematografica usata in The Green Knight come tratta da Giovanna d’Arco. Egli ha osservato che il film 1928 usato “un incredibile gruppo di set per dare forma alla Francia medievale… [Carl Theodor Dreyer] ha scelto in gran parte d’ignorarli fino al culmine del film, e per raccontare la storia in primo piano“, qualcosa che il regista ha scelto di emulare.

Allo stesso modo, parlando dell’ispirazione a The Dark Crystal, ha affermato che il film ha catturato il “senso di cosa significa imbarcarsi in una ricerca per partire verso luoghi sconosciute“, che allo stesso modo voleva rappresentare nel viaggio di Gawain.

Dracula di Bram Stoker: “Il film è incredibile a livello visivo, l’incredibile scenografia di Thomas E. Sanders e il costume disegnato da Eiko Ishioka colpiscono fin dall’inizio, ma ancora più impressionanti sono le tecniche che Coppola ha usato per raccontare la storia. Ha davvero usato le migliori tecniche gettate in un frullatore per realizzare quello che penso sia uno dei film tecnicamente più completi di tutta la sua carriera”. The Dark Crystal: “È un film con grandezza e generosità, ma ci vuole tempo per far in modo che si percepisca davvero il senso del viaggio dei personaggi, ed è qualcosa a cui ho pensato molto quando stavamo realizzando The Green Knight, il senso di cosa significava intraprendere una ricerca, intraprendere un viaggio, partire per luoghi sconosciuti. Ed è ancora meglio quando tutte quelle parti sconosciute sono set costruiti da persone e tutti i personaggi sono burattini che sembrano davvero vivi.” La passione di Giovanna d’Arco: “Una delle curiosità che amo di questo film è che hanno costruito questi incredibili set della Francia medievale – non hanno badato a spese nella costruzione dei set per questo film, eppure Dreyer ha scelto di ignorarli in gran parte fino al culmine del film, e per raccontare la storia interamente in primi piani. E questi primi piani sono come nessun primo piano ci fosse mai stato prima nel cinema. Quando stavamo girando The Green Knight, spesso venivo confortato dal fatto che avevamo costruito noi stessi questi set giganti e stavamo girando in luoghi incredibili in Irlanda, tanto che alla fine l’unica cosa che dovevo fare era avvicinare la telecamera il più possibile al viso dell’attore e guardare l’emozione disegnarsi sul volto.” Marie Antoinette: “Ho usato questo film non tanto come un punto di ispirazione a livello estetico, ma per ricordare che quando si ha a che fare con la storia, quando si ha a che fare con la grandezza della storia, ciò che è più importante dell’essere storicamente accurato è essere emotivamente vero. Ed è qualcosa a cui abbiamo pensato quando stavamo realizzando The Green Knight, ed è una delle cose che amo di più di ciò che Sofia Coppola ha fatto con Maria Antonietta.” Willow: “Quando ho iniziato a realizzare The Green Knight, uno dei progenitori dell’intero film è stato Willow, ed il fatto che avessi ritrovato tutte le mie vecchie action figure in una scatola nel mio armadio. Le ho tirate fuori e ho pensato tra me e me che sarebbe stato divertente fare un film fantasy come Willow. Ed eccomi qui, due o tre anni dopo, ne ho fatto uno. The Green Knight non è esattamente come Willow, ma ha un po’ dello stesso DNA lì, e mi piace pensare che c’è un po’ di parentela tra i due.”

Altri sono un po’ più anticonvenzionali, in particolare Marie Antionette di Sofia Coppola. Il regista non ha affermato che è stata un’ispirazione a livello estetico, ma ha elogiato il modo in cui “gli anacronismi svaniscono” del film. Per Lowery, il film è servito come “un promemoria, che quando hai a che fare con la generosità della storia, è più importante dell’essere storicamente accurato è essere emotivamente vero“.

Questo senso di verità emotiva è qualcosa che certamente si riscontra in The Green Knight, specialmente nel tono della versione più oscura e un po’ più orientata all’horror della classica leggenda arturiana.

