David Prowse, l’attore britannico noto per Darth Vader, è morto all’età di 85 anni

David Prowse, l’attore britannico meglio conosciuto per aver interpretato Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars, è morto all’età di 85 anni dopo una breve malattia, come ha confermato il suo agente.

Mentre James Earl Jones ha notoriamente fornito la voce di Vader, il personaggio è stato portato in scena sul set da Prowse, la cui imponente presenza fisica ha contribuito immensamente a uno dei cattivi cinematografici più iconici e formidabili di tutti i tempi.

Prowse era un sollevatore di pesi e bodybuilder prima della sua carriera cinematografica, iniziata con un cameo nel film parodia di James Bond, Casino Royale, del 1967. Negli anni ’70, divenne noto ai in Inghilterra come il Green Cross Code Man – un personaggio di tipo supereroe che impartiva le regole della strada ai bambini in TV. Nel 1971 ha interpretato la guardia del corpo Julian in Arancia meccanica di Stanley Kubrick – ed è stato il suo lavoro in quel film ad attirare l’attenzione di George Lucas quando è arrivato il momento di lanciare Star Wars.

Lucas gli ha offerto la possibilità di interpretare Chewbacca o Vader, e Prowse ha scelto quest’ultimo – perché “ti ricordi sempre il cattivo”, ha detto alla BBC.

Mentre la sua voce è stata successivamente sostituita da Jones, Prowse ha fornito le battute di Vader sul set con il suo accento del West Country, catturato in video dietro le quinte ormai leggendari.

RIP David Prowse, the Bristolian bodybuilder beneath Darth Vader’s suit and by all accounts a thoroughly un-Sith-ian chap. Here’s rare footage of him saying Vader’s lines on set. pic.twitter.com/M4RHbn7nZT

Il co-protagonista di Prowse, Mark Hamill, ha reso omaggio al Vader originale su Twitter, scrivendo: “È così triste sentire che David Prowse è morto. Era un uomo gentile, e molto più di Darth Vader. Attore, marito, padre, membro dell’Ordine dell’Impero Britannico, 3 volte Campione Britannico di Sollevamento Pesi e Icona della Sicurezza The Green Cross Code Man. Amava i suoi fan tanto quanto loro amavano lui”.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020