David Ramsey mostra il contenuto dello scrigno trovato nel finale di serie di Arrow

Per anni i fan hanno teorizzato che Diggle potesse effettivamente essere il membro del Corpo delle Lanterne Verdi, John Stewart (era più un pio desiderio rispetto a qualsiasi altra cosa basata sui fatti), ed è qualcosa con cui Arrow ha iniziato a giocare. Alla fine è stato rivelato che il patrigno di Diggle era Roy Stewart e durante il crossover di Elseworlds, il Barry Allen di Terra- 90 menzionava il fatto che il vigilante non indossasse il suo anello.

Quando è arrivato il finale della serie di Arrow, la The CW si è impegnata a soddisfare i fan facendo scoprire a Diggle una scatola schiantatasi sulla Terra che, una volta aperta, si è illuminata di verde.

Questa conteneva un anello appartenente al Corpo delle Lanterne Verdi, questo lo sappiamo, anche se in effetti non è stato mostrato, e ora l’attore David Ramsey ha utilizzato il suo account Instagram per mostrare ai fan ciò che era davvero dentro la scatola, ovvero un cubo verde luminescente.

Al fine di ottenere l’effetto desiderato, un sostegno del genere era essenziale, e non è esattamente sorprendente che non ci fosse un vero anello delle Lanterna Verde lì dentro. Con Ramsey che dovrebbe avere un ruolo ricorrente in Superman e Lois, ci aspettiamo però di vedere la trasformazione di Diggle.

Qui sotto potete vedere la foto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...