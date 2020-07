David S. Goyer smentisce la fan-theory circa il Ra’s al Ghul di Liam Neeson in Batman Begins

Poco prima che Batman Begins vedesse la scomparsa del Ra’s al Ghul di Liam Neeson, il cattivo del film chiude gli occhi e medita proprio prima che il treno lo uccida.

Naturalmente, i fan del mito di Batman conoscono la natura apparentemente immortale di al Ghul, grazie al suo uso del Pozzo di Lazzaro nell’universo di DC Comics. Quindi per anni, i fan hanno teorizzato che forse, il Ra’s di Neeson si è semplicemente preso una pausa di rigenerazione dopo quegli ultimi momenti pronto per un eventuale risveglio.

Beh, almeno lo erano, fino a quando lo scrittore di Batman Begins, David S. Goyer, ha personalmente smentito questa teoria, grazie alla seguente affermazione:

“Penso che state cercando di leggere troppo all’interno. Certamente, non ci sono mai state discussioni in merito tra me e Chris.”

Durante il panel di ComicCon At Home “L’arte di adattare i fumetti allo schermo”, Goyer ha avuto una lunga conversazione con Jeff Goldsmith del Backstory Magazine che ha toccato la sua vasta carriera portando sul grande schermo eroi in film come Blade, Man of Steel e Batman Begins. E, naturalmente, perché non dovresti chiedere all’uomo che ha aiutato il regista Christopher Nolan a far rivivere il franchise cinematografico del Crociato Incappucciato qualche chiarimento su alcuni dei più grandi momenti dei film?

Normalmente, il personaggio di Ra’s al Ghul sarebbe in grado di usare il mitico Pozzo di Lazzaro per rianimare se stesso o chiunque altro abbia incontrato una fine fatale, in modo da poter vivere un altro giorno. Ma descrivere quali sono gli esatti benefici del Pozzo di Lazzaro è forse la prova più grande del perché quel metodo non potesse essere usato in Batman Begins, o in nessuno dei suoi sequel. Quindi, quando David S. Goyer ha colto l’occasione per smascherare la teoria di Batman Begins in modo sano e infallibile, ha anche spiegato perché il Pozzo di Lazzaro non sarebbe mai stato fedele allo stile del film.

“Se ci pensate, è stato un approccio abbastanza realistico. E penso che se introduci qualcosa di simile al Pozzo di Lazzaro, e non sto dicendo che non puoi raccontare una storia interessante con quel preciso elemento della mitologia DC Comics; penso che potresti, semplicemente non penso che potresti farlo con quell’approccio realistico.”

