Dawn of The Seven – la Bourke Cut: ecco il trailer del film fittizio della serie The Boys

Abbiamo Homelander che diventerà una bomba a orologeria ancora più letale, e Butcher che cercherà di abituarsi a chiamare capo Hughie, prima di avere la possibilità di vedere com’è la vita dei super. Non dimentichiamo che i nostri eroi stanno pianificando di usare il Soldier Boy di Jensen Ackles come arma contro Homelander, cosa che percepiamo sia una pessima idea sotto molti aspetti.

E questo non gratta nemmeno la superficie quando si tratta di ciò che ci aspetta nella terza stagione di The Boys. Una cosa che non vedevamo l’ora di vedere era sicuramente il “film nella serie” della Vought, di cui abbiamo visto frammenti in vari modi in passato. Ma ora? In realtà abbiamo un “trailer ufficiale” come parte della campagna marketing.

Ovviamente si tratta di un film fittizio, ma la cosa è divertente già così. Il trailer viene descritto con questa sinossi: “Quando l’oscurità scenderà sul mondo e sembrerà che ogni speranza sia perduta, sorgeranno sette eroi. Sette che resisteranno. Sette che combatteranno. Sette che ripristineranno la luce e la speranza e vedranno il sole sorgere su una nuova era. Questa è la vera storia della più grande squadra di supereroi che il mondo abbia mai conosciuto. Questa è l’alba dei sette”.

La cosa è stata poi repostata dal canale Twitter ufficiale di The Boys, che ha ironizzato parlando di recensioni fittizie, con finte citazioni che recitano un “gigantesco spreco di tempo sullo schermo” e “gli studios pornografici hanno fatto film supereroistici migliori”.

Critics are calling Dawn of the Seven "a gigantic waste of screen time" and say "porn studios have made better superhero films." https://t.co/qUp1rEckp1 — THE BOYS (@TheBoysTV) May 20, 2022

Potete vedere il trailer del film fittizio qui sotto:

E qui sotto perfino un poster promozionale:

Basata sull’omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è ambientata in un mondo in cui i supereroi esistono, ma usano i loro superpoteri per vivere vite corrotte e agire come celebrità, la maggior parte delle quali è coperta da una corporazione, la Vought.

The Boys è incentrato sull’ex SAS Billy Butcher mentre assembla una squadra di individui senza poteri per abbattere i “Supes” corrotti ed esporre la verità al mondo.

Karl Urban e Jack Quaid guidano il cast di The Boys insieme a Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher e Nathan Mitchell. Sviluppata dal creatore di Supernatural, Eric Kripke, la serie è stata un successo nelle sue prime due stagioni per Amazon Prime Video e ha ottenuto valutazioni costantemente elevate per la piattaforma di streaming, tanto che questi hanno portato Amazon a fare piani per più spin-off, attualmente in lavorazione.

La terza stagione debutterà su Prime Video il 3 giugno del 2022.

