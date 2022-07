Day Shift: ecco il trailer del film sui vampiri con Jamie Foxx e Snoop Dog

I vampiri stanno passando un momento di gloria su Netflix. All’inizio di quest’anno, First Kill ha dato una svolta vampirica a una storia d’amore lesbica creando una serie molto teen, ma niente male. E l’anno scorso, Night Teeth parlava dell’organizzazione di vampiri che controlla Los Angeles.

Ora, Netflix torna nella San Fernando Valley per un nuovo film sui vampiri, Day Shift, tranne che questa volta Jamie Foxx e Snoop Dogg sono qui per salvare la situazione.

In Day Shift Jamie Foxx interpreta un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

Oltre a Foxx e Snoop Dog, Day Shift vede nel cast anche Meagan Good, Zion Broadnax, Karla Souza e Dave Franco. Natasha Liu Bordizzo, Scott Adkins, Oliver Masucci ed Eric Lange completano il cast principale.

Lo stuntman JJ Perry dirige Day Shift, e questo segna il suo debutto alla regia. Il suo collaboratore di John Wick, Shay Hatten, e lo sceneggiatore di Army Of The Dead hanno scritto la sceneggiatura insieme al nuovo arrivato Tyler Tice.

Potete vedere il trailer qui sotto:

