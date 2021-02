Days Gone annunciato ufficialmente per PC!

Nei mesi scorsi Sony aveva annunciato l’intenzione di espandere i suoi orizzonti ed aprirsi al mercato del mondo PC e ha iniziato questo suo percorso con l’uscita di Horizon Zero Dawn su Steam il 7 agosto dello scorso anno.

Ebbene, in una recente intervista pubblicata da GQ XF, il colosso nipponico ha confermato ufficialmente che Days Gone, l’open world post-apocalittico sviluppato da Bend Studio e pubblicato in esclusiva su PS4 nel 2019, sarà pubblicato in versione PC durante la primavera di quest’anno. Per ora non sono stati condivisi dettagli specifici, ma il clamore è stato comunque risonante e molti giocatori PC potranno usufruire dell’avventura in salsa horror creata dal talentuoso team dell’Oregon.

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021

L’arrivo di Days Gone su Microsoft Windows rappresenta l’inizio di una campagna di espansione che Sony ha intenzione di fare nei confronti dell’utenza PC: “Riguardo ai giochi PlayStation su PC? Stiamo preparando un’intera lista, e cominceremo con Days Gone questa primavera”, sono state queste le dichiarazioni dell’azienda nipponica dopo l’annuncio. A quanto pare il successo di Horizon prima e Death Stranding(che è più un esclusiva second party) su PC ha convinto Sony a buttarsi anche in questo mercato, ormai sempre più importante nell’industria videoludica.