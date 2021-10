DC FanDome 2021: ecco la lista dei partecipanti all’evento online a tema DC!

La Warner ha pubblicato ufficialmente l’elenco completo delle guest star che saranno virtualmente presenti all’evento online del 16 ottobre 2021, il DC FanDome.

Robert Pattinson di Batman, Ezra Miller di The Flash, Aquaman e Jason Momoa di Lost Kingdom e John Cena di Peacemaker guidano la lista di celebrità presenti al DC FanDome.

L’elenco completo può essere visto di seguito.

Yahya Abdul-Mateen II

JJ Abrams

Steve Agee

Melissa Benoist

Matt Bomer

Ed Boon

Flula Borg

Erico Borgo

Danielle Brooks

Mechad Brooks, Pierce Brosnan

Jeffrey Brown

Nandi Bushell

Gaby Cam

Lynda Carter

John Cena

Noah Centineo

Christian Convery

Denys Cowan

Kaley Cuoco

Aline Diniz

Gareth Dunnet-Alcocer

Ava Duvernay

Adil El Arbi

Giordania Elsas

Billal Fallah

Ron Funches

Alex Garfin

Elizabeth Gillies

Julie Gonzalo

Leslie Grace

James Gunn

Grant Gustin

David Harewood

Justin Hartley

Sefton Hill

Aldis Hodge

Christina Hodson

Tyler Hoechlin

Jennifer Olanda

Reggie Hudlin

Chukwudi Iwuji

Patty Jenkins

Camrus Johnson

Dwayne Johnson

Jeremy Jordan

Zoe Kravitz

Jim Lee

Ann Lemay

Chiler Leigh

Javicia Leslie

Zachary Levi

Terry Ltam

Nicole Maines

Xolo Mariduena

Scott Menville

Todd McFarlane

Katie McGrath

Ezra Miller

Jason Momoa

Anson Mount

Donald Mustard

Staz Nair

Cam Newton

Roberto Patino

Robert Pattinson

Candice Patton

Gino Quillamor

Jesse Rath

Patrick Redding

Matt Reeves

John Ridley

Jayden Rodrigues

Peta Sergente

Rachel Skarsten

Tiffany Smith

Scott Snyder

Angelo Manuel Soto

Freddie Stroma

Tara Strong

Quintessa Swindell

Azie Tesfai

Bruce Timm

James Tucker

Elisabetta Tulloch

Hynden Walch

Kaci Walfall

Chris Wood

Con questa lista di partecipanti, il DC FanDome ha praticamente fatto sapere che vedremo aggiornamenti, o nuove informazioni, circa Aquaman e il Regno Perduto, ci sono Jason Momoa (Aquaman) e Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta); Batgirl, visto che ci sono i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, la sceneggiatrice Christina Hodson (che ha anche scritto Birds of Prey e il prossimo The Flash) e Leslie Grace (Barbara Gordon).

Le apparizioni del regista Matt Reeves, di Robert Pattinson (Batman) e Zoë Kravitz (Catwoman) lasciano intendere avremo qualcosa a tema The Batman, e ovviamente vedremo anche qualcosa circa Black Adam, visto che saranno presenti molte star del film tra cui Dwayne Johnson (Black Adam), Aldis Hodge (Hawkman), Pierce Brosnan (Dr. Fate), Noah Centineo (Atom Smasher) e Quintessa Swindell (Cyclone).

Da Blue Beetle ci sono il regista Angel Manuel Soto, lo scrittore Gareth Dunnet-Alcocer e Xolo Maridueña (Blue Beetle). Injustice porterà con sé i doppiatori Anson Mount (Batman) e Justin Hartley (Superman). Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, che è anche il creatore dello spin-off televisivo su Peacemaker, sarà insieme alla star Flula Borg (Javelin) e la regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, assieme alla star Lynda Carter (Astoria). Anche la star di The Flash, Ezra Miller, e Shazam si sono uniti all’evento.

Ci sono anche molte persone dalla divisione televisiva. Da Batwheels sono AJ Hudson (Robin) e Jacob Bertrand (Bam). Anche il produttore DC Super Hero Girls James Tucker e la star Tara Strong (Harley Quinn) si uniranno al lato animazione. Le star di Batwoman, Javicia Leslie (Batwoman), Camrus Johnson (Luke Fox) e Rachel Skarsten (Alice). Da DMZ ci saranno la produttrice esecutiva Ava DuVernay, che è anche la creatrice di Naomi, e lo scrittore Roberto Patino.

A promuovere la stagione 8 di The Flash ci saranno Grant Gustin (The Flash) e Candice Patton (Iris West). Le star di Harley Quinn Kaley Cuoco (Harley Quinn) e Ron Funches (King Shark) appariranno insieme a Scott Menville (Robin) e Hynden Walch (Starfire) di Teen Titans Go!. Infinte anche Superman e Lois avrà la propria rappresentanza, con Tyler Hoechlin (Superman), Elizabeth Tulloch (Lois Lane), Alex Garfin (Jordan Kent) e Jordan Elsass (Jonathan Kent).

Qui sotto potete vedere il video annuncio:

