DC FanDome 2021: il comunicato stampa annuncia novità per The Batman, Black Adam, The Flash e molto altro

Il comunicato stampa ufficiale per DC FanDome 2021 ha mostrato una scaletta per i panel che include un trailer esclusivo per The Batman con Robert Pattinson, il first-look a Black Adam con Dwayne Johnson, un’anteprima di The Flash con Ezra Miller, sguardi dietro le quinte ad Aquaman e il regno perduto, Shazam! Fury of the Gods e molto altro.

Anche il ramo del piccolo schermo targato DC sarà rappresentato all’evento online, infatti il comunicato stampa conferma che verrà rilasciato uno special look per le nuove stagioni di Batwoman, The Flash, Superman & Lois e Sweet Tooth. Verrà inoltre presentato un tributo d’addio a Supergirl insieme a una celebrazione dei 100 episodi di Legends of Tomorrow.

All fans are welcome to an ALL-NEW EPIC STREAMING EVENT celebrating everything DC. Join us for #DCFanDome at https://t.co/SyKFjcIr1y on October 16 💥 PLUS calling all kids and families! Meet us in the DC Multiverse at #DCKidsFanDome. pic.twitter.com/sFl0DNDn5m — DC (@DCComics) August 31, 2021

Concludendo il lato DCTV, verrà rivelato anche il first-look di Naomi della The CW e un’anteprima di un imminente episodio di Stargirl.

Warner Bros. Games dovrebbe anche presentare nuove rivelazioni circa Gotham Knights di Warner Bros. Games Montreal e Suicide Squad: Kill the Justice League dei Rocksteady Studios.

HBO Max svelerà uno sguardo esclusivo alla serie Peacemaker di James Gunn e alla serie evento limitata nota come DMZ. Il servizio di streaming presenterà anche anticipazioni per gli show amati dai fan come Titans e Doom Patrol.

Warner Bros. Animation offrirà uno sguardo ad Aquaman: King of Atlantis insieme a anticipazioni sulla terza stagione di Harley Quinn e sulla nuovissima serie Batman: Caped Crusader. Inoltre, verrà rivelata un’anteprima spoiler di Young Justice: Phantoms.

Warner Bros Home Entertainment presenterà anche in anteprima due film d’animazione DC originali in arrivo: “Un’anteprima riguardante Superman e il resto della Justice League per Injustice, un nuovissimo film d’animazione ispirato ai famosi giochi e fumetti, nonché la premiere del trailer del nuovissimo heist-movie animato Catwoman: Hunted. Entrambi i film sono prodotti in associazione con la Warner Bros. Animation“.

Fonte

