DC Fandome 2021: il trailer mostra nuovi filmati da The Batman, Black Adam, The Flash e altro

Warner Bros. e DC hanno pubblicato il loro secondo trailer per l’atteso DC Fandome, che anticipa la diffusione di dettagli e nuove informazioni circa i film e le serie DC più attese.

Nel trailer che potete vedere comodamente qui sotto potete scorgere una serie di volti familiari dei prodotti a tema DC, cosa che ovviamente anticipa cosa i fan possono aspettarsi di vedere durante l’evento.

L’esperienza globale dedicata ai fan è stata proposta per la prima volta l’anno scorso, ed ha offerto ai fan il primo sguardo all’attesissimo nuovo film, The Batman, di Matt Reeves, al debutto nella DC di Dwayne Johnson come Black Adam e altro ancora. Quest’anno, il DC Fandome ritorna con altri first-look sui prossimi progetti a tema DC, presentati in anteprima nel video qui sotto.

Robert Pattinson e Zoe Kravitz di The Batman sembrano virtualmente anticipare il loro nuovo film, ma ci sono anche Dwayne Johnson e Pierce Brosnan del film Black Adam, Ezra Miller del film The Flash, Jason Momoa dal set del film Aquaman and the Lost Kingdom, e John Cena dalla serie di HBO Max Peacemaker.

In programma c’è anche uno sguardo dietro le quinte di Shazam: Fury of the Gods, così come uno sguardo alle nuove stagioni dei programmi TV come Batwoman, The Flash, Superman & Lois e persino la serie Netflix Sweet Tooth. Verrà rilasciato anche un first-look alla nuova serie Naomi, prodotta da Ava DuVernay, una anticipazione della terza stagione di Harley Quinn e un tributo d’addio a Supergirl, che sta per concludersi.

DC Fandome coprirà anche il settore dei giochi con nuove rivelazioni circa Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League. E per i fan dei film d’animazione DC, questo evento offrirà un’anteprima di Injustice e il trailer di Catwoman: Hunted.

