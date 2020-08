DC FanDome: il trailer anticipa i panel e le news a cui assisteremo durante l’evento

Ormai manca davvero poco all’arrivo dell’attesissimo evento DC FanDome, la convention gratuita che andrà “in onda” online il 22 agosto per 24 consecutive e tratterà del mondo della DC a partire dai film, per passare ai fumetti, alle serie tv e ai videogiochi.

Con solo 3 giorni che ci dividono dall’evento, la Warner Bros. ha diffuso un trailer dedicato a questo intenso evento che mette in luce i vari panel che lo caratterizzeranno. Nel video promozionale possiamo notare scorci che ci promettono aggiornamenti circa Wonder Woman 1984, The Batman, The Suicide Squad di Jame Gunn e ovviamente la Snyder Cut di Justice League, come anche l’attesissimo Black Adam.

Qui sotto potete vedere il trailer:

L’evento prenderà il via venerdì 22 agosto, durerà 24 ore e sarà interamente online. L’evento permetterà ai fan DC di immargersi nel DC Multiverse, con nuovi contenuti rivelati e annunci da WB Games, Film, TV e fumetti, oltre a un’opportunità senza precedenti di ascoltare i cast e i creatori dietro i tuoi film e serie TV preferiti, tra cui: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, Shazam, la SnyderCut, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders e, in arrivo in autunno nei cinema di tutto il mondo, Wonder Woman 1984.

La convention virtuale si terrà in sei aree digitali: DC FanDome: “Hall of Heroes” (Main Hall), DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse e DC FunVerse.

La Hall of Heroes fungerà da hub con contenuti speciali rivelati e panel che indirizzeranno vero la destinazione digitale desiderata. DCWatchVerse è essenzialmente un teatro digitale in cui puoi guardare panel esclusivi, filmati dietro le quinte e altri filmati esclusivi dei tuoi programmi TV, film, fumetti, giochi e forme d’intrattenimento preferiti.

DC YouVerse è interamente dedicato al pubblico e funge da museo per i contenuti creati dai fan, dai cosplay, alle fan art e tutto il resto.

DC InsiderVerse è per i fan che vogliono sapere come viene prodotta la salsiccia. Conterrà un video con al centro rivelazioni del DC CCO / editor Jim Lee, il presidente della produzione cinematografica DC, Walter Hamada, e il genio dell’Arrowverse Greg Berlanti, che introdurrà il multiverso DC prima che gli utenti possano immergersi in excursus dettagliati di come i loro eroi e cattivi preferiti sono creati per TV, per i film, giochi e altro ancora.

Per i più giovani fan della DC ci sarà DC KidsVerse, un centro adatto ai bambini che presenterà contenuti per famiglie. Infine, c’è il DC Funverse, che presenterà al lettore di fumetti DC, omaggi, tutorial fai-da-te e un negozio DC online pieno di chicche e, naturalmente, esclusive in edizione limitata.

DC FanDome durerà 24 ore e sarà trasmesso in 10 lingue tra cui inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano, coreano, giapponese e cinese. Inoltre, i contenuti programmati da paesi specifici saranno nella loro lingua madre.

